Chaufför sökes till kund i Norra Stockholm

Aura Personal AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-04


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Chaufför sökes – utgångspunkt Järfälla
Vi söker nu en pålitlig och flexibel chaufför till vårt team med utgångspunkt från vårt kontor i Järfälla.
Om tjänsten Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med att hämta, lämna och transportera fordon mellan olika butiker runt om i landet. Arbetet innebär mycket självständighet och ansvar, där du spelar en viktig roll i att säkerställa smidiga och effektiva leveranser. Det är jobb där du får möjlighet att köra bil över hela Sverige och upptäcka nya platser.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Transport av fordon mellan olika orter och butiker

Hämtning och leverans av bilar enligt planering

Ansvar för att fordon hanteras varsamt och säkert

Vi söker dig som

Har giltigt manuelltkörkort (B)

Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad

Trivs med att arbeta självständigt

Är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetstider

Övrigt att känna till Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag, vilket innebär att du behöver vara bekväm med oregelbundna tider och ibland längre arbetsdagar.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7591302-2037241".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948874

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