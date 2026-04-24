Chaufför sökes till heltidstjänst med bra villkor
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24
I din roll hos Kalles Bud & Transport så är du ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner för serviceyrket och förstår vikten av en god kommunikation.
Du trivs med att arbeta självständigt där det krävs god initiativ- och problemlösningsförmåga. För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är engagerad, ansvarstagande, självgående och har god arbetsförmåga samt fysik.
Vad du kommer göra
Vi söker en ansvarsfull CE-chaufför för transport av gaser, däribland, industriell, gasol och medicinsk gas i flaskform. Du kommer att vara involverad i lastning, lossning och leverans av gas till kunder runtom i Norrbotten.
Transport av varierade gaser, industriell, gasol och medicinsk gas
Lastning och lossning med truck eller hjullastare. Fysiskt arbete förekommer
Alltid ha säkerheten som första prioritering vid körning och leveranser
Övernattning på annan ort i lastbil förekommer
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Kalles Bud & Transport
Kalles Bud bildades 1974 och är idag ett välrenommerat logistikföretag med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap inom våra affärsområden. Vi är ett fullfjädrat serviceföretag med stor erfarenhet och kunskap som utför in- och utrikestransporter, fjärrtransporter, distribution, spedition, magasinering, 3PL (tredjepartslogistik) och montage till företag och privatpersoner. Vi är experter på att transportera oemballerat, svårhanterligt gods samt farligt/ADR-gods.
Du har säkert sett våra bilar eller träffat någon av våra chaufförer. Idag är vi cirka 100 anställda och har ett 50-tal fordon. Vår personliga service och förmåga att alltid sätta kundens behov i centrum har lett till nöjda kunder, nya uppdrag och företagets positiva utveckling.
Kalles Buds huvudsäte är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Vi är även anslutna till Fair Transports hållbarhetscertifiering och auktoriserat flyttföretag genom SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund).
Vi utför våra uppdrag med en modern fordonsflotta som ständigt uppdateras för att möta branschens och kunders miljökrav.
Vi har terminaler och magasinering i Luleå, Umeå och Kiruna. Huvudkontoret är beläget i Luleå
Varaktighet
Tillsvidareanställning Tillträde
Enligt överenskommelse
Stationeringsort
Luleå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tony.jansson@kallesbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalles Bud & Transport i Norr AB
(org.nr 556345-0179), https://www.kallesbud.se/om-oss/
Murbruksvägen 11 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873209