Chaufför sökes för leverans av skolmat (deltid - 2 timmar/dag)
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad chaufför för transport av skolmat från vårt centralkök till förskolor och skolor utan eget kök.
Om jobbet:
Arbetet innebär att köra ut färdiglagad mat från centralköket till olika förskolor och skolor enligt fast rutt. Du ansvarar för att leveranserna sker i tid och att maten hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt.
Arbetstid:
Cirka 2 timmar per dag (vardagar).
Perfekt för dig som vill arbeta extra!
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Är punktlig och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Kan arbeta självständigt
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
Chaufförer som vill jobba extra är varmt välkomna att söka!
Vid intresse, skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och dina kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@avioto.se
