Chaufför sökes - Kyl/Frysbil med släp (Deltid, kväll/natt)

2026-02-13


Vi söker en erfaren och ansvarstagande chaufför för en återkommande körning mellan Jordbro och Dagab i Brunna.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om tjänsten
Körning 2 gånger i veckan

Söndagar och onsdagar

Starttid: 19:30

Sluttid: ca 01:00-03:00 (kan variera något)

Dina arbetsuppgifter
Utgår från Jordbro med tom bil

Kör till Dagab i Brunna

Lastar kyl-, frys- och torrvaror

Återvänder till Jordbro

Sätter fordonet på laddning

Skanning av hämtade varor via appen Descartes Mobile

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att köra kyl/frysbil

Erfarenhet av att köra med släp

Giltigt YKB och C/CE-behörighet

God vana av nattkörning

Ansvarstagande och noggrann

Meriterande
Erfarenhet av Dagab-körningar

Tidigare arbete med Descartes Mobile

Vi erbjuder
Bra lön

OB-ersättning enligt gällande avtal

Stabilt och återkommande uppdrag

Möjlighet till fler körningar

Utvecklingsmöjligheter
Denna rutt kan komma att utökas framöver, vilket kan innebära fler körningar på samma uppdrag. Det finns även möjlighet till ytterligare körningar vid behov. För rätt person finns goda chanser till mer arbete över tid.
Vi söker dig som är punktlig, självständig och van vid att arbeta strukturerat. Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt deltidsuppdrag med fasta dagar varje vecka - och möjlighet att växa med uppdraget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Dåntorpsvägen 52 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

