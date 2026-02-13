Chaufför sökes - Kyl/Frysbil med släp (Deltid, kväll/natt)
Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-02-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB i Haninge
, Linköping
, Nässjö
, Södertälje
, Heby
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och ansvarstagande chaufför för en återkommande körning mellan Jordbro och Dagab i Brunna.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Körning 2 gånger i veckan
Söndagar och onsdagar
Starttid: 19:30
Sluttid: ca 01:00-03:00 (kan variera något)Dina arbetsuppgifter
Utgår från Jordbro med tom bil
Kör till Dagab i Brunna
Lastar kyl-, frys- och torrvaror
Återvänder till Jordbro
Sätter fordonet på laddning
Skanning av hämtade varor via appen Descartes MobileKvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att köra kyl/frysbil
Erfarenhet av att köra med släp
Giltigt YKB och C/CE-behörighet
God vana av nattkörning
Ansvarstagande och noggrann
Meriterande
Erfarenhet av Dagab-körningar
Tidigare arbete med Descartes Mobile
Vi erbjuder
Bra lön
OB-ersättning enligt gällande avtal
Stabilt och återkommande uppdrag
Möjlighet till fler körningar
Utvecklingsmöjligheter
Denna rutt kan komma att utökas framöver, vilket kan innebära fler körningar på samma uppdrag. Det finns även möjlighet till ytterligare körningar vid behov. För rätt person finns goda chanser till mer arbete över tid.
Vi söker dig som är punktlig, självständig och van vid att arbeta strukturerat. Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt deltidsuppdrag med fasta dagar varje vecka - och möjlighet att växa med uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229856-1842491". Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Dåntorpsvägen 52 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9742818