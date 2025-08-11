Chaufför/serviceman Med B-Körkort Till Elis På Heltid - Jobb I Veddesta
2025-08-11
Dina arbetsuppgifter
Elis söker dedikerade medarbetare som kommer att spela en central roll i distributions- och serviceteamet i Veddesta. I denna befattning som serviceman och chaufför kommer du att vara en viktig länk i vårt dagliga arbete med att tillhandahålla hyr- och tvättlösningar för mattor till Elis kommun- och företagskunder. Du blir det vänliga ansiktet utåt för Elis och är ansvarig för hämtning och leverans av mattor hos våra kunder. Arbetet är fysiskt så du behöver vara bekväm med att arbeta med kroppen samt att du behöver vara okej med att kunna bli smutsig då du hanterar både rena och använda mattor i olika storlekar.
Ansvarsområden inkluderar:
Hämtning och leverans av primärt mattor hos kunder.
Skapa och upprätthålla goda kundrelationer
Arbete inom vårt service- och distributionslag för att säkerställa leveranssäkerhet
Självständig planering och genomförande av arbetsuppgifter
Anställningsform: Tjänsten är på heltid och inleds med visstidsanställning på 3 månader, med möjlighet till en tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstider: Måndag - fredag inom huvudsakligen kl. 06:00 - 18:00. Arbete efter 18:00 kan förekomma.
Start för tjänsten: Sensommaren eller början av hösten.
Adress till arbetsplats: Saldovägen 24, 175 62 Järfälla
Om Elis
Elis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. De skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuds deras produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är de 1600 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och de har 25 anläggningar spridda över landet.
Som ledande företag inom cirkulära tjänster på jobbet erbjuder de textil som tjänst. Med Elis säkerställer du som kund optimal hygien, säkerhet och omsorg - och blir samtidigt del i den cirkulära omställningen. Deras textil- och hygienlösningar hjälper deras kunder ägna sig åt det som är viktigast, deras kärnverksamhet. Och samtidigt minska deras klimatpåverkan. Vägen framåt går i cirklar. Elis driver branschens mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden genom deras högt satta mål för textil, människor och klimat.
Krav och egenskaperKvalifikationer
Minst 18 år och har minst B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av servicearbete
Tidigare erfarenhet som chaufför Dina egenskaper
Elis söker medarbetare som framför allt är inriktad på att ge en utmärkt service och som alltid sätter kundens behov i första hand. I din roll som en värdefull medlem i Elis service- och distributionslag är det av yttersta vikt att du strävar efter att uppnå de gemensamma målen och ta ansvar för att säkerställa leveransens pålitlighet till kunderna. Ditt arbete kommer att vara mycket självständigt och kräva förmågan att ta stort ansvar samt att effektivt planera din arbetsdag. Eftersom ingen arbetsdag är den andra lik i den dynamiska miljö Elis verkar i, behöver du vara flexibel, anpassningsbar och stresstålig för att möta de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Arbetet med att distribuera mattor är fysiskt krävande, så det är viktigt att man är i bra form och trivs med att arbeta fysiskt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper. Ersättning
Lön: Enligt kollektiv avtal, Elis är kopplade till IF Metall
Rekryteringsprocessen
Direkt i anslutning till ansökan bjuds samtliga sökande in att genomföra en intervju med vår kollega Hubert, som är en AI-bot. Intervjuerna är framtagna specifikt för respektive tjänst och det är viktigt att intervjun genomförs för att kunna komma vidare i processen. Intervjun tar vanligtvis cirka 10-15 minuter. För de kandidater som går vidare efter vår AI-drivna intervju är nästa steg att genomföra en juridisk bakgrundskontroll. Den juridiska bakgrundskontrollen genomför du som kandidat själv digitalt via vår partner Fortcheck. Ett email skickas till dig med instruktioner från Fortcheck och du väljer sedan själv om du vill dela din data och resultat med oss. Om det finns några aktuella domar har du möjlighet att kommentera dessa, det tycker vi är schysst. Din bakgrundskontroll behöver genomföras och ditt resultat behöver delas med rekryteraren hos oss på Marketpeople för att kunna komma vidare i rekryteringsprocessen.
De kandidater som tar sig vidare till nästa steg får genomföra referenstagningen. Referenstagning sker digitalt med hjälp Refensa. Ett email och SMS skickas till dig med instruktioner från Refensa. När du får detta ber vi dig så fort som möjligt tillhandahålla de efterfrågade referenserna för att komma fram till sista steget i rekryteringsprocessen: ett sista urval för att sedan bli presenterad för vår kund som tar vid och genomför sista delen av rekryteringsprocessen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
