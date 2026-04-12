Chaufför & Vaktmästare sökes till kombotjänst i Mörbylånga
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Fastighetsskötarjobb / Mörbylånga Visa alla fastighetsskötarjobb i Mörbylånga
2026-04-12
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB i Mörbylånga
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vaktmästare & Chaufför sökes till kombotjänst i Mörbylånga
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning söker nu en självgående och händig medarbetare till en varierad tjänst som kombinerar fastighetsskötsel, grönytearbete och transporter till Stockholm.
Du blir företagets allt-i-allo - en person som håller ordning både inne och ute, åtgärdar praktiska problem och ser till att saker fungerar som de ska. Arbetet är fritt och omväxlande, med ansvar för både vardagsservice och långkörningar.
Trivs du med praktiskt arbete, gillar att köra bil och uppskattar att ha ett jobb med bredd och eget ansvar? Då kan det här vara helt rätt roll för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare ansvarar du för:
• Enklare reparationer och underhåll i och kring våra lokaler
• Fastighetsskötsel, daglig tillsyn
Som chaufför:
• Regelbundna körningar Mörbylånga - Stockholm
• Lastning, lossning och säker transport av varor och material
Grönyteskötsel & utemiljö:
• Gräsklippning och lättare trädgårdsarbete
• Skötsel av parkeringsytor och gångvägar
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Är praktiskt lagd, gillar att lösa problem och hålla snyggt omkring dig
• Är självgående, noggrann och trygg med att ta ansvar
• Trivs med att kombinera körning, praktiskt arbete och utomhusmiljöer
Arbetsgivaren vi hjälper i rekryteringen är öppen för att hjälpa någon som står längre ifrån arbetsmarknaden och anpassa tjänsten genom att anställa med stöd såsom introduktionsjobb, nystartsjobb eller lönebidrag, bara rätt personlighetsprofil med potential hittas. Nämn gärna i din ansökan om du är berättigad.
Vi erbjuder:
• En flexibel och varierad vardag
• Möjlighet att påverka dina arbetsdagar och resor
• Trevliga kollegor och ett jordnära team
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9849010