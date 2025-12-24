Chaufför / Medarbetare till kemtvätt Malmö

Triangeltvätten AB / Maskinoperatörsjobb / Malmö
2025-12-24


Vi söker nu en chaufför med kombinerade arbetsuppgifter till vår kemtvätt i Malmö. Tjänsten är på 50-100 % enligt överenskommelse och lön utgår enligt kollektivavtal.

Arbetstiderna är måndag till fredag. Huvudsakliga arbetsuppgifter består av körning, hämtning och leverans av kläder till företag och samarbetspartners i Malmö med omnejd. Utöver körning ingår även arbete på plats i kemtvätten.

Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och kunniga kollegor som ger introduktion och stöd i arbetet. För att kunna utföra arbetet krävs att du kan kommunicera på svenska.

Tjänsten är förlagd på plats och körning är en central del av arbetet. Manuellt B-körkort är ett krav.

Publiceringsdatum
2025-12-24

Kvalifikationer
Körkort B ( Manuellt )

Vi erbjuder:
Anställning på 50-100 %
Lön enligt kollektivavtal

Välkommen med din ansökan.

Med vänliga hälsningar
Triangel Tvätten AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: triangeltvatten@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triangeltvätten AB (org.nr 556321-9533)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9663709

