Chaufför / Medarbetare till kemtvätt Malmö
Triangeltvätten AB / Maskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb i Malmö
2025-12-24
Vi söker nu en chaufför med kombinerade arbetsuppgifter till vår kemtvätt i Malmö. Tjänsten är på 50-100 % enligt överenskommelse och lön utgår enligt kollektivavtal.
Arbetstiderna är måndag till fredag. Huvudsakliga arbetsuppgifter består av körning, hämtning och leverans av kläder till företag och samarbetspartners i Malmö med omnejd. Utöver körning ingår även arbete på plats i kemtvätten.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och kunniga kollegor som ger introduktion och stöd i arbetet. För att kunna utföra arbetet krävs att du kan kommunicera på svenska.
Tjänsten är förlagd på plats och körning är en central del av arbetet. Manuellt B-körkort är ett krav.
Körkort B ( Manuellt )
Vi erbjuder:
Anställning på 50-100 %
Lön enligt kollektivavtal
Välkommen med din ansökan.
Med vänliga hälsningar
Triangel Tvätten AB
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: triangeltvatten@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Triangeltvätten AB (org.nr 556321-9533)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663709