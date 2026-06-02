Chaufför med kranförarbevis till Gata/Anläggning
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Vill du ha ett varierat och samhällsnyttigt arbete? Vi i Landskrona stad söker en ny chaufför till enheten för Gata/Anläggning.
Du blir en av två chaufförer som tillsammans servar flera förvaltningar och verksamheter med transporter, röjningsinsatser och förberedande anläggningsarbeten. Arbetet är omväxlande och styrs till stor del av säsong, behov och aktuella projekt i staden - perfekt för dig som trivs med variation och ansvar.
Du kommer att arbeta på uppdrag av flera förvaltningar och verksamheter i staden, och dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Hämta ris och grenar i våra parker och grönområden
• Köra ut materiel till stadens arrangemang och evenemang
• Köra ut avstängningsmaterial till olika projekt i staden.
• Delta i förberedande anläggningsarbeten och transporter mellan stadens verksamheter
I denna tjänst kan även vinterberedskap ingå, så som snöröjning och halkbekämpning. Även övrig beredskap med helgtjänstgöring kan förekomma.
Hos oss blir du en viktig del av stadens dagliga drift och utveckling. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete i en organisation med tydligt samhällsuppdrag. Du får arbeta nära kollegor med bred kompetens och vara en del av en förvaltning där samarbete, kvalitet och ansvarstagande står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är samarbetsvillig, strukturerad och lösningsorienterad, och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, levererar med god kvalitet och har ett professionellt bemötande i kontakten med kollegor och uppdragsgivare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en person som kan arbeta enligt stadens värdegrund BRA där bemötande, resultat och ansvar är i fokus.
Formella krav för tjänsten är:
• C-körkort
• Behärska svenska i tal och skrift
• Kranförarbevis över 18 ton/meter
• Utbildning: Giltigt YKB, Arbete på väg och gymnasial utbildning inom bygg/anläggning eller likvärdigt
• Minst två års erfarenhet av att köra lastbil med kran över 18 meter och att köra med hydralredskap
Utöver dessa krav är det meriterande om du har förarbevis på hjullastare, grävmaskin samt erfarenhet av anläggningsarbeten och vinterberedskap.
6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Övrig beredskap med helgtjänstgöring kan förekomma.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319783". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Stadshuset (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Enhetschef
Britt-Marie Persson britt-marie.persson@landskrona.se Jobbnummer
9941963