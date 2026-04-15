Chaufför med F-skatt sökes för lastbilsbud i storstockholm
2026-04-15
Vi söker nu en driven och pålitlig chaufför med F-skatt för uppdrag inom lastbilsbud i storstockholm, med körningar åt Lillebil.
För rätt person finns möjlighet att på sikt kunna köpa egen lastbil och köra vidare på kontrakt åt Lillebil.
Du kommer köra en av våra lastbilar och arbeta med leveranser/hämtningar mest inom byggsektorn hos företag och privatpersoner i stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Svenska flytande i tal och skrift
C-kort
Giltigt YKB
Truckkort för elektrisk palltruck
F-skatt / eget företag
Ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig
God lokalkännedom i Stockholm är meriterande.
Vi söker dig som:
Trivs att arbeta självständigt
Är lösningsorienterad och stresstålig
Tar hand om fordon och kunder på ett professionellt sätt
Vill utvecklas långsiktigt inom transportbranschen.
Vi erbjuder:
Stabilt uppdrag och samarbete med Lillebil som är ett av Stockholms mest etablerade budföretag
Frihet under ansvar.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ersättning: Enligt överenskommelse / fakturering mot F-skatt
Vid intresse, skicka en kort presentation om dig själv samt erfarenhet inom transport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: dfjtransport@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DFJ Transport AB
(org.nr 559402-8655)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Fuentes dfjtransport@outlook.com Jobbnummer
9857273