Chaufför med erfarenhet av omsorgsarbete till Omsorgsresor.
Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen / Lokförarjobb / Sotenäs Visa alla lokförarjobb i Sotenäs
2025-11-03
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen i Sotenäs
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Verksamhet Omsorgsförvaltningen omfattar förvaltningens samtliga enheter
Varför ska du välja oss?
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag.
Du blir en viktig del av en verksamhet som kombinerar omsorg med transport - och där varje möte med en människa är en möjlighet att skapa trygghet och glädje. Vi erbjuder en trygg anställning i kommunal verksamhet, goda kollegor och ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, delaktighet och helhetssyn.Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Du kommer att arbeta inom Sotenäs kommuns omsorgsverksamhet, där omtanke, samarbete och engagemang är centrala värden. Vår dagverksamhet är en del av den förebyggande omsorgen och riktar sig till personer med olika behov, bland annat demenssjukdom. Här arbetar vi nära varandra i små team, med stort fokus på bemötande och delaktighet. Vi är stolta över vår goda stämning och det professionella förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Våra ledord - Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn - är inte bara ord, utan vägledande principer i vårt dagliga arbete.
I rollen som chaufför ansvarar du för att hämta och lämna deltagare till och från våra dagverksamheter. Du skapar en trygg och trevlig resa genom ett varmt och respektfullt bemötande, och hjälper till vid på- och avstigning. Utöver körningen deltar du aktivt i verksamheten tillsammans med kollegor - du är med och planerar innehållet för dagen, deltar i aktiviteter och bidrar till det vardagliga omsorgsarbetet. Tjänsten passar dig som uppskattar både struktur och social kontakt, och som vill vara en del av ett team där alla bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html Dina arbetsuppgifter
Kvalifikationer
Vi söker dig som har körkort med behörighet att köra buss (D och YKB). Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning eller erfarenhet från omsorgsarbete. Du har god förmåga att möta människor med olika behov och kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Som person är du omtänksam, flexibel och engagerad. Du har lätt för att samarbeta, trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har förmågan att se lösningar där andra ser hinder. Du möter varje individ med värme och respekt, och delar Sotenäs kommuns värderingar om öppenhet, delaktighet och helhetssyn - värden som genomsyrar ditt arbete.
Vill du vara med och bidra till en verksamhet som gör skillnad?
Varmt välkommen med din ansökan!
Villkor
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning, beställ detta från Polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/".
Kuvertet ska vara oöppnat vid överlämning.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs kommun
(org.nr 212000-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Malin Bäckström 0523-664730 Jobbnummer
9585670