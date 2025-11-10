Chaufför med ekonomibiträdestjänst till kostenheten
2025-11-10
Trivs du att arbeta i kök och skapa god och hälsosam mat? Vill du kombinera det med att leverera maten till våra enheter i kommunen på ett säkert sätt? Då behöver vi dig! Varmt välkommen att söka tjänsten som Chaufför med ekonomibiträdestjänst.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som chaufför och ekonomibiträde är mycket varierande och innebär arbete i de större tillagningsköken på skolor och äldreboenden i Nynäshamns kommun. Huvuduppgiften är att köra och ansvara för en av kommunens matbilar, att lasta i och ur matskåp och leverera dem till olika enheter.
I arbetet ingår också att vara behjälplig vid tillagning och förberedelser av måltider. I köket utför du även arbetsuppgifter som varumottagning, grönsaksberedning, servering, disk och städning. I rollen ingår tjänstgöring varannan helg.
Om arbetsplatsen
Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi vill ge både barn, ungdomar och våra äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter. Måltiderna är en betydelsefull del av dagen både för barn och unga i skolan, och för äldre inom vår omsorg. I skolan ger måltiden en möjlighet till att väcka barns och ungas intresse för smaker, råvaror och hållbar utveckling. Till våra äldre vill vi ge goda vällagade måltider som förgyller vardagen.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och har ett intresse för köksarbete. Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt
För att lyckas i rollen har du:
• B-körkort
• Erfarenhet av att köra mindre lastbil och vana att packa gods
• Erfarenhet av arbete i storkök
• Erfarenhet av att arbeta ensam och i grupp
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om förekommande dietkoster och livsmedelshygien
• Erfarenhet av arbete som vaktmästare eller alltiallo
• Kunskap om enklare reparationer som t ex byte av hjul på rullvagnar
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person tar du eget ansvar, är flexibel och noggrann och har god organisationsförmåga. Du är serviceinriktad och arbetar mycket bra med andra människor.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semesterväxling och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2025/0238/023 Ersättning
Enlig avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9597915