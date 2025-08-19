Chaufför med CE eller C-kort och YKB
KåPI Tvätt AB / Fordonsförarjobb / Karlskoga Visa alla fordonsförarjobb i Karlskoga
2025-08-19
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KåPI Tvätt AB i Karlskoga
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Chaufförer med CE kort samt YKB, C och B-kort till Rikstvätt Karlskoga
Vi söker chaufförer. Du kommer att serva våra kunder med textilgods på fasta körturer. Arbetet är fysiskt krävande med lastning och lossning samt många vagnar som ska levereras och hämtas på varje körtur. Som en del av vårt serviceteam kommer du att aktivt verka för god kommunikation och optimal service både ut mot våra kunder och internt.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Rikstvätt Bengtsfors/Karlskoga är ett svenskt familjeföretag som varit verksamma sedan 1993. Under åren har vi blivit specialister på i stort sett allt som rör tvätt- och textilservice. Vår ambition är att göra våra kunders verksamhet inom hotell, restaurang, konferens och industri enklare, lönsammare och effektivare. Som textiltvätteri erbjuder vi tvätt och uthyrning av komfortabla, snygga och fräscha textilier för hotell och restaurang, allt inom arbetskläder för industri, vård och omsorg samt entrémattor i våra egna lokaler om 10 000 m2 i Bengtsfors.
Idag drivs företaget i andra generationen med flera familjemedlemmar som aktiva eldsjälar i kärnan av vår verksamhet. En hjärtefråga för oss är miljö och hållbarhet. Vi har och kommer alltid ta ett aktivt ansvar. I företagsfamiljen ingår givetvis också alla våra medarbetare, ett 100-tal anställda beroende på säsong och vi levererar till kunder i Västra Götalands län, Värmland, Bohuslän och Närke. Företaget ingår i Rikstvätt.
Vår Vision
Att vara det självklara valet för alla som behöver fläckfri och klimatsmart tvätt- och textilservice.
Ren glädje helt enkelt!
Omfattning: 40 h/vecka
Anställningsform: Visstidsanställning/tillsvidare
Lön: Timlön/månadslön
Arbetsort: Karlskoga
Tillträde: 1Oktober eller enligt överenskommelse
Om dig:
För oss är det mycket viktigt att du är positiv och har ett bra bemötande mot kund. Vidare är du en ansvarsfull person med vårdat yttre som kommer att vara vårt ansikte utåt. Som lagspelare bidrar du till merförsäljning och tar ansvar för att serviceteamet fungerar väl.
• Har CE körkort
• Har YKB utbildning
Har C eller B-kort
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
• Bor i närområdet
• Viss datavana krävs
• Flexibel och positiv till förändringar
• Kan arbeta både dag- och kvällstid Så ansöker du
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att, via epost, kontakta Kristian som är platsansvarig i Karlskoga Kristian.vidlund@rikstvätt.se eller vår hr-avdelning hr.bengtsfors@rikstvatt.se
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 30 September, ansök därför med CV och personligt brev så snart som möjligt, märk ansökan med "Chaufför Karlskoga" och mejla till Kristian.vidlund@rikstvatt.se
ellerhr.bengtsfors@rikstvatt.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: Kristian.vidlund@rikstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommarpersonal Karlskoga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kåpi Tvätt AB
(org.nr 556471-9002), https://rikstvatt.se/karlskoga/
Industrivägen 10 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rikstvätt Karlskoga Kontakt
Platsansvarig
Kristian Vidlund Kristian.vidlund@rikstvatt.se Jobbnummer
9464553