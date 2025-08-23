Chaufför med C-kort sökes för distribution i Stockholm
2025-08-23
Vi söker en driven och ansvarsfull chaufför för distribution inom Stockholmsområdet.
Vi söker dig som har:
C-körkort (krav)
YKB och giltigt förarkort
God vana av att kommunicera med kunder och kollegor
Flexibilitet och vilja att ta ansvar
Erfarenhet av distribution i Stockholm är meriterande
Kan arbeta från kl 04:00
Vi erbjuder:
En varierande vardag med mycket kundkontakt
Trevlig arbetsmiljö i ett växande företag
Bra timlön
Möjlighet till heltidstjänst med bra villkor
Som person ser vi gärna att du är pålitlig, serviceinriktad och flexibel - en lagspelare som kan ta egna initiativ när det behövs.

Publiceringsdatum: 2025-08-23
Skicka CV och en kort presentation till info@arfrakt.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: Info@arfrakt.se

Arbetsgivare: AR Frakt AB (org.nr 559112-5744)
