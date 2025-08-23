Chaufför med C-kort sökes för distribution i Stockholm

AR Frakt AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-08-23


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AR Frakt AB i Haninge, Huddinge eller i hela Sverige

Vi söker en driven och ansvarsfull chaufför för distribution inom Stockholmsområdet.

Vi söker dig som har:

C-körkort (krav)
YKB och giltigt förarkort
God vana av att kommunicera med kunder och kollegor
Flexibilitet och vilja att ta ansvar
Erfarenhet av distribution i Stockholm är meriterande
Kan arbeta från kl 04:00

Vi erbjuder:

En varierande vardag med mycket kundkontakt
Trevlig arbetsmiljö i ett växande företag
Bra timlön
Möjlighet till heltidstjänst med bra villkor

Som person ser vi gärna att du är pålitlig, serviceinriktad och flexibel - en lagspelare som kan ta egna initiativ när det behövs.

Publiceringsdatum
2025-08-23

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till info@arfrakt.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: Info@arfrakt.se

Arbetsgivare
AR Frakt AB (org.nr 559112-5744)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472668

Prenumerera på jobb från AR Frakt AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AR Frakt AB: