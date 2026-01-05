Chaufför med C-kort med omgånde anställning Norrköping
Söker du efter ett varierande och spännande chaufförsjobb på ett expansivt företag. Då är detta jobbet helt rätt för dig!
Adan Frakt söker nu en snabb och arbetsvillig chaufför som har C- körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort.
Att ta eget ansvar och planera ditt arbete är inte några problem för dig. Du är hjälpsam, noggrann, seriös och vi ser gärna att du gillar att ta eget ansvar och att lösa problem med andra. Respekt för dina medtrafikanter, kunder, kollegor och kör- och vilotider är centrala för oss.
Att du är flexibel, ordningsam och punktlig ser vi som en självklarhet. En god fysik och vilja till att arbeta fysiskt garanterar en angenäm arbetsdag.
Adan Frakt är ett företag med många år i branschen med verksamhet på ett flertal orter runt om i Sverige. Företaget är expansivt och har höga ambitioner och stora framtidsvisioner. Adan Frakt erbjuder ett brett utbud av transporter och logistiklösningar med bl.a långsiktiga distributionslösningar.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@adanfrakt.se
