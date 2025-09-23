Chaufför med C-körkort och giltigt YKB
Larsson Logistics AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2025-09-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Larsson Logistics AB i Karlstad
Söker nu en chaufför med körkortsbehörighet C och giltig YKB utbildning.
Kort om tjänsten:
Distribution av färskvaror i Värmland med omnejd. Bilen utgår från GDL:s lager i Karlstad, beläget på Bråtebäckens industriområde.
Dagen börjar 07:30.
Man ansvarar för att lasta bilen, de mesta av godset som lastas är i så kallade "rullburar". Detta jobb kan i vissa fall vara tungt fysiskt, så du som söker bör ha en god fysik.
När bilen är lastad kör man den rutt som är planerad, detta innebär vanligen 6-12 leveranser per dag.
När man är klar återvänder man till GDL och tömmer bilen på eventuellt tomgods / rullburar och parkerar sedan bilen på anvisad plats.
Denna tjänst är tänkt att innehålla 1 dag per vecka enligt schema, samt att man kan "hoppa in" vid sjukdom hos ordinarie personal.
Våra kunder pratar ofta Arabiska / Turkiska etc, så det är välkommet att du som söker kan kommunicera på flera språk, dock ej ett krav.
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du söker denna tjänst genom att skicka ett kort personligt brev om dig själv samt ett CV där det framgår vart du tidigare jobbat och vilka arbetsuppgifter du utförde.
Detta skickas till: Daniel@larsson-logistics.com
ämnet i mailet skall vara: Chaufför C-Kort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: Daniel@larsson-logistics.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför C-Kort". Arbetsgivare Larsson Logistics AB
(org.nr 556889-4371)
Bråtebäcksvägen 45 (visa karta
)
656 39 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523276