Chaufför med C eller CE-körkort och giltigt YKB
2026-03-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Söker nu en chaufför med körkortsbehörighet C alternativt CE och giltig YKB utbildning inför sommaren 2026.
Kort om tjänsten:
Distribution av färskvaror i Värmland med omnejd. Bilen utgår från GDL:s lager i Karlstad, beläget på Bråtebäckens industriområde.
Dagen börjar från 04:30.
Man ansvarar för att lasta bilen på morgonen innan turen börjar. Godset som lastas är pallgods eller så kallade "rullburar". Detta jobb kan i vissa fall vara tungt fysiskt, så du som söker bör ha en god fysik.
När bilen är lastad kör man den rutt som är planerad, detta innebär vanligen 6-12 leveranser per dag.
När man är klar återvänder man till terminalen och tömmer bilen / släpet på eventuellt tomgods / rullburar och parkerar sedan bilen på anvisad plats.
Denna tjänst är ett sommarvikariat med goda chanser att övergå i en provanställning.
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du söker denna tjänst genom att skicka ett kort personligt brev om dig själv samt ett CV där det framgår vart du tidigare jobbat och vilka arbetsuppgifter du utförde.
Detta skickas till: daniel@larsson-logistics.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: daniel@larsson-logistics.com
(org.nr 556889-4371)
Bråtebäcksvägen 45
)
656 39 KARLSTAD
Daniel Larsson 0738295866
