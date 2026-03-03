Chaufför med B-körkort till möbelleveranser - Spånga - Heltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-03
Vi på Simplex söker nu vår nästa superstjärna. Vi söker nya personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Vi söker nu en driven och arbetsvillig chaufför för möbelleveranser i Spånga. Är du serviceinriktad, fysiskt stark och trivs med ett aktivt arbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som chaufför arbetar du med leverans av möbler till kunder. Arbetet är fysiskt krävande och innebär både transport och inbärning. Du arbetar tillsammans med kollega och är företagets ansikte utåt hos kund.
Placering: Spånga
Arbetstid: 07:00-16:00
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Har erfarenhet inom flytt, transport eller liknande arbete
Trivs med fysiskt arbete
Är ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla och samarbetsförmåga
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill ha ett aktivt heltidsjobb och komma igång direkt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
