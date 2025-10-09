Chaufför med ADR Grund & Tank - Gasoltransporter i Södra Dalarna
2025-10-09
Vill du köra för ett stabilt företag med moderna fordon och högt säkerhetsfokus? Vi söker en driven och ansvarsfull lastbilschaufför som vill bli en viktig del av vårt team för gasoltransporter.
Hos oss får du ett arbete där säkerhet, kvalitet och punktlighet står i centrum - och där din kompetens verkligen gör skillnad!
Dina arbetsuppgifter Leverera gasol till företag och privatpersoner på ett säkert och professionellt sätt Ansvara för att transporterna sker enligt gällande regler och med hög servicekänsla
Vi söker dig som har
CE-körkort och YKB
Minst 2 års erfarenhet som yrkeschaufför
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och med säkerhetstänk i fokus
Meriterande
Erfarenhet av gasol- eller annan farligt gods-transport
ADR-intyg Grund + Tank
Om arbetsgivaren
Trygg anställning via FLX Bemanning - ett växande företag inom transport och logistik
Moderna fordon och utrustning
Kollektivavtal och schyssta villkor
Ett härligt team och en arbetsmiljö där säkerhet alltid prioriteras
Vi erbjuder dig
En trygg anställning via FLX Bemanning- ett växande företag inom transport och logistik. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta i en miljö där din erfarenhet värderas högt. Om du har några frågor så ringer du Patrick Gustafsson 076-8472727.
In och sök tjänsten idag och bli vår nästa kollega!
Tjänsten tillsätts löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nästa Jobb i Sverige AB
(org.nr 556860-9944), http://nxtjobb.se/ Arbetsplats
NXTjobb Jobbnummer
9550027