Chaufför inom Schakt sökes till Jordbro
2025-09-10
Nu söker vi för kunds räkning en chaufför inom schakt till Jordbro. Detta är en hyr-rekrytering där anställningen hos Bemannix övergår i en anställning hos vår uppdragsgivare. Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Dagtid Omfattning: Heltid Placering: Jordbro, södra Stockholm
Arbetsuppgifter:
Transport av schaktmassor, jord, grus och andra material
Lasta och lossa material på arbetsplatser
Daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon
Samarbete med maskinförare och övriga yrkesgrupper på plats
För att söka denna tjänst krävs:
Körkort C
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
Meriterande är:
Körkort CE är starkt meriterande
Erfarenhet av liknande arbete
Utöver kraven lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Övrigt:
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid 09:00-16:00 på vardagar.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Jim Björkman jim@bemannix.se 08-555 687 01 Jobbnummer
9502737