Chaufför / Hallvärd - Framtida inköpare eller säljare?
2025-09-17
Vi söker både heltidare samt deltidare.
MANUELLT B KÖRKORT ÄR ETT KRAV!
Haninge Bilpark AB bedrivs på ett mer flexibelt sätt än det klassiska bilbolaget, Vi riktar in oss på att ett bilköp hos oss ska vara tryggt och säkert för varje hushåll, familj som ensam - Vi ska vara den enkla vägen till ett tryggt och säkert bilägande. Flexibilitet är ett av våra ledord vilket gör att vi erbjuder flertalet finansieringslösningar samt stort utbud av tillbehör. Det gör att vi kan bygga ihop ditt perfekta paket till ett ekonomiskt bilägande med hjälp av serviceavtal samt trygghetspaket på din begagnade bil.
Till oss är våra kunder välkomna 7 dagar i veckan! Vi eftersträvar enkelhet, förtroende och personlighet. Kvalitén och kunden står alltid i centrum! Vi har över 10 års erfarenhet av begagnat handel. Vi finns i Stockholm, Uppsala samt Göteborg.
I vårt framtida lagbygge har vi nu förmånen att välkomna några nya hungriga och lojala men framförallt ärliga medarbetare. Du skall vara engagerad i att alltid vilja hjälpa till och underlätta driften i bilhallen.
Vi har ett redan ett starkt team med en stark laganda, så välkommen in i värmen.
Vi söker en person som kan hjälpa till med hämtning och lämning av bilar i hela Sverige, besiktiga bilar, göra lättare verkstads jobb, rekonda bilar, hämta reservdelar, parkera om bilar och sköta lättare städning.
Här kan vi erbjuda dig som är i starten av arbetslivet, som kanske drömmer om att bli personbilsförsäljare, en tjänst för att lära dig branschen.
Vi ser att du läst fordonslinje och/eller har ett STORT motorintresse.
Vi söker dig som är glad, positiv och målmedveten, du skall ha ett eget driv och ha lätt för att samarbeta. Du ska se lösningar och inte problem och vara ansvarstagande.
Tjänsten tillsätts löpande.
Av respekt mot företaget och vår personal tar vi inte emot spontan besök eller telefonsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: arbete@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
traktorgatan 13 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9513661