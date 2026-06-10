Chaufför för leverans av mat till förskolor
Charlottendals Catering AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-10
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Charlottendals catering söker en noggrann och serviceinriktad chaufför med ansvaret att leverera mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet.
Charlottendals catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar dagligen mat till ett 30- tal förskolor om totalt ca 1800 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder.
Vi söker nu ytterligare en serviceinriktad chaufför till vårt team med ansvar att leverera mat till våra kunder.
Arbetet innebär att lasta bilen, köra ut samtliga leveranser enligt lista samt ansvara för att aktuell leverans når rätt kund i rätt tid.
Din roll som chaufför är betydelsefull. Du är en viktig del av kedjan mellan köket och kunden. Det är därför viktigt att du är punktlig, ansvarstagande och kan hantera både tidspress och kundkontakt på ett bra sätt. Du har ett lugn och en stark känsla för service och bemötande.
Vi söker dig som:
• Du har god erfarenhet av att köra bil och lättare transportbil.
• Du har vana att framföra fordon i Stockholms innerstad.
• Du är serviceinriktad och bemöter våra kunder på bästa sätt.
• Du har en fysik som klarar av att bära och leverera boxar med mat.
• Körkort (B)
• Du har god förmåga att kommunicera på svenska.
Din arbetstid kan variera något. Vi önskar att du är tillgänglig mellan 06:00-12:00. Är du intresserad av att hjälpa till med andra arbetsuppgifter i köket så kan tiden utökas.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@charlottendalscatering.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559), http://www.charlottendalscatering.com
Svartågatan 5 (visa karta
)
128 45 BAGARMOSSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957265