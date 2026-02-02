Chaufför för leverans av mat till förskolor
Charlottendals catering söker en chaufför med ansvaret att leverera mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet.
Charlottendals catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar mat till ett 30- tal förskolor om totalt ca 1500 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder. Med egna erfarenheter av arbete i förskolekök vet vi att den lunch barnen serveras under dagen är avgörande för att de ska orka med dagens utmaningar och upptäckter. Vårt mål är att barnen med nyfikenhet ska se fram emot lunchen och att den ska ge dem den smakupplevelse och näring de behöver för att klara av dagen på bästa sätt.
Vi söker nu ytterligare en serviceinriktad chaufför till vårt team med ansvar att leverera mat till våra kunder.
Vi söker dig som:
• Du har god erfarenhet av att köra bil och lättare transportbil.
• Du har vana att framföra fordon i Stockholms innerstad.
• Du är serviceinriktad och bemöter våra kunder på bästa sätt.
• Du har en fysik som klarar av att bära och leverera boxar med mat.
• Körkort (B)
• Du har god förmåga att kommunicera på svenska.
Din arbetstid är från ca 8:00-11:30. Arbetstiden kan bli längre om du vid tillfällen hjälper till med andra uppgifter i köket.
Tjänsten avser starta snarast möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Sofia@charlottendalscatering.com
Detta är ett deltidsjobb.
Charlottendals Catering AB
128 45 BAGARMOSSEN
