Chaufför / Allroundmedarbetare sökes till Haninge Bilpark

Haninge bilpark AB / Servicepersonaljobb / Kungälv
2026-04-15


Om jobbet
Haninge Bilpark är en väletablerad och växande bilfirma i Haninge. som nu öppnar upp sin Filial i Kungälv Göteborg, Vi arbetar med inköp och försäljning av bilar över hela Sverige och söker nu en driven och flexibel medarbetare som vill bli en viktig del av vårt team.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Som chaufför hos oss kommer du att ha en varierande roll där du bland annat:
Hämtar inköpta bilar runt om i Sverige
Levererar bilar till våra kunder
Hanterar hämtning av reklamationer
Arbetar med våra egna biltransporter vid längre körningar
Hjälper till med iordningställande av bilar (rekond, tvätt, tankning, besiktning m.m.)
Stöttar i det dagliga arbetet i företaget

Vi söker dig som:
Är snabblärd och initiativtagande
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har en positiv inställning och är lösningsorienterad
Inte är rädd för att ta ansvar och nya uppdrag
Är flexibel och kan arbeta självständigt
Har B-körkort (krav) Manell - meriterande med BE/C-körkort

Vi erbjuder:
Ett varierande och fritt arbete
Möjlighet att resa och se stora delar av Sverige
En viktig roll i ett växande företag
Ett sammansvetsat team med högt tempo

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
endast mejl!
E-post: tobbe@haningebilpark.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "allt i alla Kungälv".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge Bilpark AB (org.nr 556866-8932)
Traktorgatan 13 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9855732

