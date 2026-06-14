Charkuterist/livsmedelsarbetare sökes till AG Nilsson chark i Tomelilla AB
A.g. Nilsson Chark I Tomelilla Aktiebolag / Slaktarjobb / Tomelilla Visa alla slaktarjobb i Tomelilla
2026-06-14
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AG Nilsson Chark i Tomelilla AB grundades 1936 och har funnits i nuvarande regi sedan 1991. På traditionellt vis tillverkar vi olika sorters grillkorv, rökad korv, leverkorv, spickeskinka och flera andra charkprodukter. Produkterna tillverkas, paketeras, märks och levereras till butiker i framförallt sydöstra Skåne. Som småskaligt familjeföretag med 3 heltidsanställda och några timanställda prioriteras produktkvalitet högre än kvantitet.
Vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med oss på ett mindre företag inom livsmedelsbranschen. Som person trivs du med fysiskt arbete, du är noggrann, tycker om att samarbeta och är flexibel då jobbet ibland kräver ett högre tempo.
Din huvudsakliga uppgift kommer vara att arbeta med paketering/prismärkning för att sen ha möjlighet att även jobba med leverans och produktion. Det dagliga arbetet avslutas med noggrann rengöring av maskiner och ytor.
Har du erfarenhet från charkuteri eller annan livsmedelstillverkning/hantering är det meriterande men inget krav då vi kan utbilda dig på plats.
Vi har fasta arbetstider: Må-To kl 06-15:30. Fr 06:00-12:30. Under högsäsong kan enstaka arbetspass på obekväm arbetstid förekomma. Innan fast tjänst erbjuds tillämpas 3 månaders provanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Passar den här tjänsten för just dig så skicka din ansökan direkt.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig på mail eller telefon (on-to mellan kl 13 och 15).
Vi ser fram emot att höra mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: agnilsson@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.g. Nilsson Chark I Tomelilla Aktiebolag
(org.nr 556434-3936)
Backagatan 6 (visa karta
)
273 32 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nilsson Chark i Tomelilla AB, A G Kontakt
Christoffer Alsén agnilsson@hotmail.se 0417-10280 Jobbnummer
9962585