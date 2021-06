Chark/delikatessmedarbetare till ICA, Hemköp, Coop och Willys i - Svenska Storesupport Bemanning AB - Säljarjobb i Stockholm

Svenska Storesupport Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30Du kommer att arbeta med förberedelse, tillagning och presentation av delikatesser, färskvaror och fisk i butikens manuella delikatessdisk. Uppdraget kommer ske ute hos våra kunder i dagligvaruhandeln inom Stockholmsområdet och arbetsuppgifterna kan variera utifrån ditt intresse, förkunskaper och stundande behov.Utöver uppdrag i delikatessdisk så kommer du få möjligheten att få jobba i kassa och med varuplock om behovet finns.Vi ser gärna att du:har tidigare erfarenhet av arbete i delikatessavdelning inom dagligvaruhandelnhar förmågan att jobba med stort kundfokushar ett utvecklat och innovativt matintresseär ordningsam och har god hygienkunskapFör att trivas i rollen tror vi att du har god servicekänsla med stor passion för kvalitet, presentation och smak. Du har också en positiv inställning, älskar utmaningar och har en hög flexibilitet.Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet från arbete inom manuella delikatessdiskar i butik, kallskänk och/eller restaurang eller har ett brinnande matintresse.AnställningsformVi söker personal för både extraanställning och deltidsanställning.Du jobbar minst 22 timmar/vecka fördelat på fem fasta arbetsdagar alternativt extra om du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Ditt schema kommer att bestå av såväl inplanerade som akuta arbetspass fördelat på vardagar och helger, både på dag- och kvällstid.Lön enligt kollektivavtal.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-448 07 00.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Svenska Storesupport Bemanning AB5838953