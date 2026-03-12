Chans för distriktssköterska att få in en fot på uppskattad vårdcentral!
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-03-12
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Nu har du som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska med förskrivningsrätt chansen att få in en fot på vår fantastiska vårdcentral då vi söker en vikarie för en av våra distriktssköterskor som ska vara föräldraledig!
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Stora Wäsby Vårdcentral ligger på Stora Wäsby slott i Upplands Väsby.
Det är en populär och omtyckt vårdcentral med härliga medarbetare! Mottagningen öppnade i September 2022 och vi är nu 17 medarbetare och har ca 6000 listade patienter
Vår vision är att alltid ha en hållbar arbetsmiljö & hög vårdkvalitet med patienten i fokus. Det är viktigt för oss att alla som arbetar hos oss är delaktiga på arbetsplatsen och att vi trivs tillsammans.
Vi rankades som den bästa vårdcentralen i Upplands Väsby 2023 & 2024 i SKRs Nationella patientenkät!
Vi står oss mycket väl i medarbetarundersökningar. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska/distriktssköterska på vårdcentral med mottagningsarbete, chatt, telefon, hemsjukvård, vaccinationer mm.
Vi testar nya arbetssätt och är med i flera piloter och projekt! Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska med förskrivningsrätt. Körkort för bil. Dina personliga egenskaper
Nu har just du chansen att vara med att påverka och bygga upp vår fina mottagning i ett härligt team!
Då vi är en liten och ny mottagning läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Flexibilitet och uppfinningsrikedom är ett plus, samt att man gillar att ha kul på jobbet!
Övrig information
Gratis parkering finns en bit bort, samt busshållplats ca 100 meter från vårdcentralen.
Vikariatet är på minst 1 år med möjlighet till förlängning.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Stora Wäsby Vårdcentral Kontakt
Pernilla Kadry 0700759051 Jobbnummer
9794735