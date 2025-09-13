Certifierad Rörmokare till Svanströms El & VVS Stockholm

Svanströms El & Vvs AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-09-13


Är du en driven och serviceinriktad certifierad rörmokare som vill ta nästa steg i karriären? Då kan du vara den vi söker!

Hos oss på Svanströms El & VVS blir du en del av ett etablerat bolag som arbetar brett inom serviceuppdrag och medelstora projekt. Vi erbjuder en trygg anställning med konkurrenskraftig lön, moderna verktyg och en arbetsplats där kvalitet och yrkesstolthet står i centrum.

Vi söker dig som:

Är certifierad VVS-montör (Säker Vatten)

Har B-körkort

Talar och skriver flytande svenska

Har ett genuint intresse för service och problemlösning

Vi erbjuder:

En arbetsplats med stark teamkänsla och hög kompetens

Konkurrenskraftig lön och goda villkor

Varierande arbetsuppgifter - från akuta servicejobb till medelstora projekt

Möjlighet att växa med oss i en expansiv organisation

Publiceringsdatum
2025-09-13

Om tjänsten
Arbetet utgår från Stockholm, där vi har många återkommande kunder inom både privat och kommersiell sektor. Du blir en viktig del i vårt team och kommer få ansvar för egna uppdrag samtidigt som du alltid har stöd från kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@svanstromsel.se
E-post: ansokan@svanstromsel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svanströms El & VVS AB (org.nr 556784-4468), http://svanstromsel.se
gamlahuddingevägen 470 (visa karta)
125 43  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9507349

