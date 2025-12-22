Cerifieringstandläkare i allmäntandvård, Folktandvården Västerbotten
Region Västerbotten, Folktandvård / Tandläkarjobb / Umeå Visa alla tandläkarjobb i Umeå
2025-12-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Folktandvård i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Folktandvården Västerbotten inleder ett samarbete med Folktandvården Region Örebro län och Folktandvården Västernorrland, när det gäller en certifieringsutbildning inom allmäntandvård. Utbildningen syftar till att säkerställa att nödvändig kompetens finns i Folktandvårdens allmäntandvård och vi söker nu tandläkare till denna utbildning.
Vi söker dig som vill utvecklas och formellt fördjupa dina kunskaper inom allmäntandvårdens ämnesområden med särskilt fokus på klinisk utveckling, samhällsodontologi, ledarskap och pedagogik.
Certifieringsutbildningen i allmäntandvård pågår under minst en treårsperiod genom klinisk tjänstgöring och teoretisk utbildning. Utbildningen sker i nära samarbete med motsvarande certifieringsutbildning i Folktandvården Region Örebro Lön respektive Region Västernorrland samt med specialistutbildningarna i Umeå och Örebro.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som certifieringstandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer bidra till att utveckla Folktandvårdens organisation genom hög klinisk kompetens och patientnära arbete inom barn, vuxen och äldretandvård, kunskapsspridning och handledning. I rollen kommer du också utgöra odontologiskt ledningsstöd och bedriva utveckling på klinik/enhetsnivå och övergripande nivå utifrån organisationens behov.
Efter fullgjord certifieringsutbildning erhålls en tillsvidareanställning som övertandläkare i allmäntandvård med placering på en klinik hos arbetsgivaren.Kvalifikationer
Du ska ha svensk tandläkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk tandvård och minst två år erfarenhet av tandvård för barn, vuxna och äldre. Det är meriterande om du har arbetat upp till 5 år eller mer.
Vi söker dig som har ett tydligt intresse för allmäntandvård och allmäntandvårdsfrågor. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter engagemang för professionell utveckling och vidareutbildning. Som person är du empatisk och angelägen om att göra nytta för organisationen och patienten.
Du har mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Hänsyn tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvård Kontakt
Studierektor, Övertandläkare
Peder peder.wilhelmsson@regionvasterbotten.se 070-559 94 06 Jobbnummer
9658630