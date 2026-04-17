Centrala barn- och elevhälsan i Stenungsund söker skolsköterska
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, anpassad grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsunds kommun värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö samt mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I kommunen utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga? Vi söker nu en engagerad skolsköterska som vill bidra till att skapa trygga, inkluderande och hälsofrämjande lärmiljöer för våra elever.
Som skolsköterska i Stenungsunds kommun är du centralt anställd och ingår i en tvärprofessionell områdesgrupp som leds av en av enhetscheferna för barn- och elevhälsan. Du har din huvudsakliga arbetsplats på en eller flera skolenheter och arbetsleds där av rektor. Enhetschef har ett nära samarbete med aktuella rektorer och arbetar för att leda elevhälsan tillsammans för alla elevers bästa. Som skolsköterska ingår du även i en professionsgrupp, ledd av MLA, som träffas regelbundet för att arbeta med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt kollegial handledning.
Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära både rektor, lärare och övrig personal. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och bidrar med din medicinska kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.
Som skolsköterska i Stenungsunds kommun är du en del av Elevhälsans medicinska insats (EMI) och bidrar med din medicinska kompetens i elevhälsoteamet. Du arbetar på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och bidrar aktivt i skolans tvärprofessionella mötesforum.
Stenungsunds kommun har ett metodstöd som är ett stöd för dig att arbeta enligt de lagar och styrdokument som styr vår verksamhet för en god och säker vård. Stenungsunds kommun har ett fastslaget basprogram för EMI som innefattar hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer. Som skolsköterska ansvarar du för att organisera och planera ditt eget arbete och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret. Arbetsuppgifter
* Genomföra hälsobesök med hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt basprogram
* Ansvara för och genomföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
* Följa upp elevernas hälsa och identifiera behov av stöd
* Bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoteamets arbete
* Driva och delta i hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp- och skolnivå
* Medverka i utredningar, såsom inför mottagande i anpassad grundskola samt vid utredning av elevers frånvaro.
* Samverka med vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och socialtjänst
* Bedriva öppen mottagning med rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser
* Sammanställa och analysera hälsodata som underlag för skolans utvecklingsarbete
* Medverka i skolans systematiska kvalitetsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska
* Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna som skolsköterska
* Är trygg i din profession och har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
* Har god samverkansförmåga och trivs i tvärprofessionella team
* Är relationsskapande, lyhörd och professionell i mötet med elever och vårdnadshavare
* Intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete Erfarenhet av arbete i mångkulturella områden och/eller med nyanlända är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag tillsammans med kompetenta och engagerade elevhälsokollegor
* Möjlighet att utvecklas i din profession tillsammans med andra skolsköterskor
* En arbetsplats som värdesätter inkludering, samarbete och driver utveckling för elevers bästa
* Introduktion till hela elevhälsouppdraget samt en erfaren skolsköterska som mentor
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
B-körkort krävs.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer planeras till 18 maj.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319812".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
444 82 STENUNGSUND
För detta jobb krävs körkort.
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
