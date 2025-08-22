Central Planeringsingenjör HKP16 till Flygstabens TVA
2025-08-22
Har du erfarenhet från arbete inom flygmaterieltjänst? Är du ordningsam, van att planera, rapportera, leda samt utföra tekniska bedömningar? Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb!
Om befattningen
Teknik- och vidmakthållandeavdelningen (TVA) är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. En del av TVA utgörs av Central Teknisk Stöd för Helikopter- och flygsäkerhetsmateriel, 1.TVS är lokaliserad i Linköping. Vi söker nu en Central Planeringsingenjör (CPI) till Helikopter 16 (HKP16) systemet.
I din roll som CPI HKP16 ansvarar du för central planering och ledning av helikopter- och komponentunderhåll i syfte att möta Försvarsmaktens behov av HKP16. Du ansvarar för att ingångna underhållsavtal följs samt medverkar vid framtagning av nya underhållsavtal. I arbetsuppgifterna ingår även budgetering och uppföljning av drift- och vidmakthållandeekonomi för materielsystemet. Du deltar i arbetet med underhållsfrågor och att regelverk inklusive fortsatt luftvärdighet bevakas och omhändertas under systemets hela livscykel. Inmatning och uppdatering av aktuella datasystem ingår i tjänsten.
Du har en funktionsledande roll mot flygsystemsektioner på förband och arbetsleds av Teknisk Chef Materielsystem (TCM) HKP16. Arbetet bedrivs och leds i samverkan med såväl industri,Försvarets materielverk och förband i Försvarsmakten. Internationella industrikontakter och samverkan med andra nationer/operatörer förekommer och då är arbetsspråket engelska.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Drift-, underhåll- och reservdelsplanering på kort och lång sikt
• Budgetering och ekonomisk uppföljning, fakturahantering m.m.
• Uppföljning av underhållsavtal samt deltagande vid upphandling av underhållsavtal (i avtalsberedningsgrupp)
• Funktionsleder Central Materielplanerare (CMP) och lokala Planeringsingenjörer (PI)
• Delta i analyser av underhållsprogrammets effektivitet för helikoptersystemet
• Delta och hålla i möten inom ramen för vidmakthållandet av materielsystemet
• CPI, tillsammans med Central Systemingenjör (CSI), stödjer vid underhållsberedning
• Inmatning och uppdatering av aktuella driftuppföljningssystem.
Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning och/eller annan kunskap/erfarenhet inom området flygunderhåll som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
• Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst (EMAR Part M/Part145 eller EASA Part M/Part145)
• God förmåga att skriftligt rapportera och dokumentera ditt arbete
• Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Befattningen innebär många kontakter med andra människor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar, du behöver alltså ha förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet. Du behöver vara ordningsam och ha struktur i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Goda kunskaper om driftuppföljning/planering gällande flygmateriel
• Erfarenhet från flygmaterieltjänst inom Försvarsmakten
• Kunskap och behörighet inom FM förekommande flygdriftsdatasystem (GDU, Fenix, PRIO m.m.)
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens materielprocess
• Kunskap om systemuppbyggnad, underhållssystem och underhållsuppbyggnad
• Familiserings-/Typkurs HKP16.Övrig information
Befattning: civil.
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Linköping.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Tjänsteresor inom och utom landet förekommer.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Patrik Rydell eller Dennis Holmström.
Fackliga representanter
OFR/S, Caroline Nilsson
OFR/O, Lars-Olof Wretling
SACO, Johan Nyström
SEKO, Jan Salomonsson
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växeln på telefonnummer 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
