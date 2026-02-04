Central planerare till Högkvarterets Infrastrukturavdelning
Försvarsmakten (FM) befinner sig i ett tillväxtskede. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Försvarsmaktens Högkvarter söker en central planerare inom anskaffning av infrastruktur.
Om avdelningen och sektionen
HKV, INFRA utgör Försvarsmaktens centrala infrastrukturorganisation med ansvar att bland annat funktionsinrikta, ramstyra och följa upp infrastrukturförsörjning, miljö & hållbarhet och fysisk planering inom Försvarsmakten. Genomförandesektionen är en av sex sektioner vid Högkvarterets infrastrukturavdelning, vilket innebär att du i din tjänst företräder Högkvarteret och stödjer övriga FM inom dess ansvarsområde.
Genomförandesektionen består främst av civila medarbetare som alla har lång erfarenhet och djupa kunskaper inom infrastruktur inom FM. Sektionen arbetar inom anskaffning, vidmakthållande samt avveckling av FM infrastruktur.
Om Befattningen
Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande uppgifter inom FM med dess förmågebyggande infrastruktur. Uppgifterna stäcker sig mellan utredningsuppgifter och projektledning samt egna ansvarsområden med ekonomisk redovisning. Här finns möjlighet att vara drivande i utvecklingen av anskaffningsprocessen och att skapa/påverka sitt eget ramverk med rutiner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som infrastruktursamordnare har du ett övergripande ansvar för planeringen av infrastruktur och lokalutnyttjande nationellt för FM. Jobbet innebär att arbeta strategiskt i samverkan med flera utvalda delar av FM, nationellt mot försvarsgrenar och stridskrafter och regionalt mot Lokalplaneringsenheter. En del av arbetsuppgiften kommer att var projektledning av tekniska installationer, samt därutöver sektionens övriga ansvarsområden.
Utöver detta ingår arbete med uppföljning och analys av befintlig produktionsplan, samt prognostisering av hyresutfall och avbetalning av materiel. I uppgiften ingår både att redovisa framsteg och uppkommen problematik, för att tillse så att produktionen löper på.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomfört gymnasieutbildning och relevant eftergymnasial utbildning eller har annan erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av att hålla i beslutsmöten och utbildningar
• Förmåga att förstå vikten av en korrekt hantering av sekretessbelagd information
B-Körkort
Som person är du strukturerad, noggrann och analytisk. Du ska kunna arbeta självständigt och kunna prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Anställningen innebär en nära kontakt med olika stödmyndigheter och kräver att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du behöver känna dig trygg i att hålla i beslutsmöten och utbildningar.
Du har förmåga att se när en uppgift kräver noggrann eftertanke och när det är viktigare att den hanteras "tillräckligt bra" för att säkerställa framdrift.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du delar Försvarsmaktens värdegrund om öppenhet, resultat och ansvar.
Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten, annan statlig verksamhet eller kommunal verksamhet
• Erfarenhet av ekonomi/redovisning
• Erfarenhet av juridik eller avtalshantering
• Erfarenhet av fastighetstekniska frågor
• Arbete som inkluderar informationssäkerhet Övrig information
Anställningen är en Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
Arbetsort: Stockholm, tjänsteresor förekommer regelbundet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sysselsättningsgrad: Heltid
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Jonas Hammarstedt (Sektionschef) eller Susanne Maaninka (central planerare) nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
SACO HKV, Camilla Robertsson
Försvarsförbundet OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SEKO HKV, Lise-Lotte Larsson
OFR/O HKV, Arne Nilsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
