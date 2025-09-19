Centerpartiet söker pressekreterare till partiledaren
2025-09-19
Vi söker nu en pressekreterare till Centerpartiets riksorganisation. Du ingår i ett team av pressekreterare som leds av presschefen och din huvudsakliga uppgift är att vara pressekreterare till vår partiledare, Anna-Karin Hatt. I det dagliga arbetet innebär det också ett nära samarbete med kollegorna i Partiledarstaben och Strategi- och kampanjenheten.
Du arbetar med att få genomslag för Centerpartiets politik i såväl traditionella som sociala medier. Tillsammans med dina kollegor deltar du i arbetet med att utveckla Centerpartiets kommunikation och hitta nya vägar för att nå ut med vår politik. Du agerar både reaktivt och proaktivt utifrån vad som händer i omvärlden och utifrån vår agenda.
Du är ansvarig pressekreterare för partiledarens medierelationer. I arbetet ingår att hantera inkommande förfrågningar, göra mediala bedömningar, paketera och sälja in nyheter och kommunicera ny politik. Du ansvarar också för att planera och ta fram innehåll till partiledarens sociala kanaler. I tjänsten ingår att vara medföljande till partiledaren och vid behov även till andra talespersoner. Det medför vissa resor, främst inom landet.
Som medarbetare i Pressenheten är du med och bemannar Centerpartiets pressjour, företrädesvis under helger, men det kan även vara aktuellt på vardagar.
Utöver rent pressarbete kan du även komma att bidra med din kompetens i övergripande projekt och event som berör hela Centerpartiets riksorganisation.
Vi söker dig som har:
* God kännedom om det svenska medielandskapet och sociala medier.
* Goda kunskaper om svensk politik.
* Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
* Utbildning inom kommunikation, statskunskap, journalistik eller motsvarande.
Vi vill förstås att du delar Centerpartiets värderingar och har kännedom om Centerpartiets politik.
Det är meriterade om du har erfarenhet av arbete med politisk kommunikation, journalistik, medierelationer eller motsvarande, liksom om du har varit engagerad eller arbetat inom Centerpartiet eller annan idéburen organisation.
Som person är du samarbetsorienterad, strukturerad och kreativ. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan bidra med att se öppningar och möjligheter i medielandskapet. Du gillar att arbeta i ett team där tempot är högt, det egna ansvaret stort och där vi samarbetar och drar nytta av varandra.
Vårt erbjudande till dig:
Här får du möjlighet att arbeta i en värderingsstyrd organisation med engagerade kollegor på en modern arbetsplats med bra villkor. Hos oss har du möjlighet att påverka rutiner och arbetsformer och att utveckla Centerpartiets politik för att stärka vårt inflytande för att bidra till samhällsutvecklingen.
Placering och omfattning:
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering på Centerpartiets riksdagskansli i Stockholm, Gamla stan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning för nya medarbetare.
Lön och andra anställningsvillkor:
Vi tillämpar individuell lönesättning och omfattas av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal för Ideella och Idéburna Organisationer. Utöver kollektivavtalet har vi goda semestervillkor, friskvårdsersättning med mera.
En förutsättning för att kunna anställas är en godkänd säkerhetsprövning.
Ansökan:
Du ansöker genom att svara på våra frågor, fylla i dina personliga uppgifter och bifoga ditt CV. Vi behöver inte något personligt brev från dig.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande, vänta därför inte med din ansökan! Tillträde
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Centerpartiet är ett självständigt grönt liberalt parti som ger kraft åt varje människa. Vi arbetar för att med jordnära visioner skapa en grön och trygg vardag i hela landet. Vi är en öppen folkrörelse med nära 30 000 medlemmar.
i är cirka 50 medarbetare på Riksorganisationen som arbetar med att utveckla Centerpartiets politik och organisation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
