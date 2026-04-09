Centerpartiet söker politiskt sakkunnig till riksdagskansliet
Centerpartiets Riksorganisation / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centerpartiets Riksorganisation i Stockholm
, Västerås
, Falun
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Politiskt sakkunnig till riksdagskansliet
Centerpartiet söker nu en extra förstärkning till riksdagskansliet under valrörelsen. Där ingår du i politik- och policyenheten som ansvarar för det aktiva oppositionsarbetet, att utveckla Centerpartiets politik och att vara det sakpolitiska stödet till partiledningen och riksdagsgruppen. Ett särskilt fokus i just den här tjänsten är frågor som rör rättspolitik och relaterade områden. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som politiskt sakkunnig stödjer du våra riksdagsledamöter, partiledning och partiets företrädare. Du medverkar till att utveckla Centerpartiets politik inom frågor som rör trygghet, rättssystemet och grundlagsfrågor men din juridiska kompetens kommer också behövas som stöd i arbetet med andra politikområden. Du följer utvecklingen i samhället och tar del av den politiska debatten på området. Du ser till att våra ledamöter får stöd i allt från motioner till artiklar och tar fram underlag till politiska förslag. Du kan även bli delaktig i organisationsövergripande projekt som berör hela Riksorganisationen, vilket under 2026 förstås till stor del handlar om aktiviteter kopplade till valrörelsen.
Du ska förstås dela våra värderingar och vilja vara med och driva Centerpartiets liberala gröna politik för Sverige, i Europa och globalt.
Vi söker dig som har:
Juristexamen eller annan relevant utbildning.
Bred politisk kompetens och god kännedom om Centerpartiets politik
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat:
nära eller i politiken, helst på nationell nivå inom departement, riksdagen eller vid någon myndighet med uppdrag att granska statens verksamhet, och/eller
i någon del av rättssystemet; domstolsväsendet, polismyndigheten, som fristående jurist eller närliggande verksamheter.
I den här rollen är det också en fördel om du har erfarenhet av och förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan bidra med att se öppningar och möjligheter i det politiska landskapet. Du har förmåga att se helheten utan att tappa bort detaljerna, och du trivs med att arbeta metodiskt och med tydliga mål. Samtidigt vågar du tänka nytt, testa idéer och hitta lösningar som inte alltid är självklara. Du behåller lugnet även när tempot är högt eller när situationer förändras snabbt. Du gillar att ingå i ett team där det egna ansvaret stort men där vi också samarbetar och drar nytta av varandra.
Vårt erbjudande till dig:
Här får du möjlighet att arbeta i en värderingsstyrd organisation med engagerade kollegor på en modern arbetsplats med bra villkor. Hos oss har du möjlighet att påverka rutiner och arbetsformer och att utveckla Centerpartiets politik för att stärka vårt inflytande för att bidra till samhällsutvecklingen.
Placering och omfattning:
Tjänsten är visstid på heltid med placering på Centerpartiets riksdagskansli i Stockholm, Gamla stan till och med september.
Lön och andra anställningsvillkor:
Vi tillämpar individuell lönesättning och omfattas av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal för Ideella och Idéburna Organisationer. Utöver kollektivavtalet har vi goda semestervillkor, frisvårdsersättning med mera.
Ansökan och tillträde
Du ansöker genom att fylla i formuläret där du också bifogar ditt CV. Det behövs inget personligt brev. Vi kommer att hantera ansökningar löpande, vänta därför inte med din ansökan! Tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligt.
Centerpartiet är ett självständigt grönt liberalt parti som ger kraft åt varje människa. Vi arbetar för att med jordnära visioner skapa en grön och trygg vardag i hela landet. Vi är en öppen folkrörelse med nära 30 000 medlemmar.
Vi är drygt 50 medarbetare på Riksorganisationen som arbetar med att utveckla Centerpartiets politik och organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centerpartiets Riksorganisation
Box 2200 (visa karta
)
103 15 STOCKHOLM Arbetsplats
Centerpartiets riksorganisation Kontakt
Biträdande enhetschef
Gabriel Bergin gabriel.bergin@centerpartiet.se 0724515018 Jobbnummer
9843490