Cenova söker dig som vill växa in i rollen som montör

2026-01-29
Dina arbetsuppgifter I denna roll fylls dina dagar med allt från finmontering, limning med härdplast, vakuumformning och stansning. Kort sagt ett hantverk där precision är A och O. Produkterna är små och detaljrika, vilket gör arbetet pilligt, repetitivt och till stor del stillasittande. Perfekt för dig som gillar fokus, struktur och att se resultatet och kvaliteten av ditt noggranna arbete. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i renrum av olika storlekar, där ni har tydliga dagmål och ett gemensamt tempo att hålla.
Din profil Till den här tjänsten söker vi dig som trivs med arbetsuppgifter där precision och noggrannhet är halva nöjet. Du tar rutiner på stort allvar, följer instruktioner till punkt och pricka och känner dig bekväm med att arbeta mot tydliga dagmål i högt tempo.
Eftersom produkterna används inom vården arbetar du i renrumsmiljö. Det innebär höga krav på hygien och renlighet, och därför behöver du vara bekväm med att arbeta utan exempelvis smink, nagellack eller smycken. Vi avråder även från rökning och snus under arbetstid.
I rollen kan som ovan limning förekomma, då är härdplastutbildning och läkarundersökning ett krav. Självklart är det något vi som arbetsgivare bokar och ordnar med i samband med din start hos kund.
Du behöver även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom du behöver kunna kommunicera med dina kollegor och förstå instruktioner. B-körkort är också ett krav. För detta behov söker vi både dig som vill arbeta dagtid och dig som föredrar ständig kväll.
* Placeringsort: Mjölby * Start: Omgående * Tjänstgöringsgrad: Heltid * Anställningsform: Visstidsanställning i 6 månader, med goda möjligheter till förlängning
Cenova är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av medicintekniska produkter i renrumsmiljö. Vi erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering, till distribution av produkter tillverkade i ISO-klassade renrum. Med lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning, vakuumformning och produktmontering, säkerställer vi högkvalitativa leveranser som ofta ska vara sterila. Våra kunder är stora multinationella företag, både i Sverige och internationellt.
Cenova är ett dynamiskt bolag med cirka 90 medarbetare samt cirka 30 bemanningskonsulter. Under 2024 omsatte vi 200 MSEK och vi siktar på att expandera med 10-15% per år de närmaste fem åren.
Ansökningsförfarande Den här tjänsten är en konsultlösning vilket innebär att du inledningsvis anställs av Skill och jobbar på uppdrag hos kundföretaget, men där avsikten är att anställningen tas över av kund efter en tid. Urvalsprocessen och tillsättning sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofia Carling, Sofia.Carling@skill.se
Vi tar ej emot ansökningar via telefon eller mejl. Varmt välkommen med din ansökan!
