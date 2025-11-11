Celsius söker en Merchandiser i Norra Stockholm
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
Dina arbetsuppgifter
Som Merchandiser hos Celsius kommer du att arbeta med ombyggnation, varuexponering, försäljning och varuplock. I rollen genomför du dagliga butiksbesök i främst i områden som Norrtälje, Täby, Sollentuna, Danderyd, Lidingö och Östermalm.
Tillsammans med Celsius arbetar du för att optimera produktplacering och skapa inspirerande exponeringar som fångar kundernas uppmärksamhet. Ditt mål är att säkerställa att produkterna presenteras på ett sätt som både driver försäljning och stärker varumärkets synlighet i butik.
Vem är du?
Vi söker dig som är kreativ och initiativrik, och som gärna hittar nya idéer och angreppssätt för att effektivisera varuexponering och öka försäljningen. Som merchandiser i detta uppdrag kommer du att vara ansiktet utåt för vår uppdragsgivare, Celsius.
Du har tidigare erfarenhet från butik eller erfarenhet av en liknande roll för att ha den förståelsen som krävs för rollen. Eftersom arbetet innebär mycket självständigt arbete söker vi dig som trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt på egen hand.
Som person är du självgående, engagerad och noggrann, med ett tydligt fokus på mål och resultat. Du har även en god samarbetsförmåga, då du kommer att samverka med andra merchandisers och säljare.
Krav
Körkort
Du behärskar svenska obehindrat både i tal och i skrift.
Anställningsform Du kommer att vara anställd hos oss på Storesupport by Job&Talent och arbeta för vår kund. Vi tillämpar en provanställning på sex månader, med möjlighet till tillsvidareanställning därefter. Det är en unik möjlighet att få arbeta för ett välkänt företag och få användning av din kreativitet i en utvecklande roll. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl på grund av GDPR, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är det dig vi pratar om?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas eftersom så skicka därför in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken som skapades av människor som lever ett hälsosamt och aktivt liv. Den lanserades för första gången i Sverige 2009, vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin av funktionella drycker och energidrycker. Att vara hälsosam innebär inte bara att träna, det är ett tankesätt, en beslutsamhet och en livsstil. Det är för den livsstilen som Celsius är den perfekta drycken. Celsius är, och har alltid varit, helt vegansk, fri från kolhydrater och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. De strävar efter att erbjuda den bästa smakprofilen av alla funktionsdrycker och att ge den perfekta mängden energi för att prestera bättre under både träning och i vardagen
Celsius Sweden AB är ca 60 anställda i Sverige med en global omsättning på över 10 miljarder. Varumärket finns på flera kontinenter och i över 20 länder. Företaget marknadsför och säljer, med stor framgång, varumärket Celsius till dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym.På Celsius Sweden AB brinner medarbetarna för att inspirera och motivera andra människor till en hälsosam livsstil. Därför har företaget valt att distribuera en innovativ hälsoprodukt. Värderingar är att produkterna som distribuerar skall vara hälsosamma, smaka gott och fylla en funktion.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport
