Cellbiolog/tekniskt ansvarig till Klin. imm. och transfusionsmedicin
2025-10-27
Vi söker nu en teknisk ansvarig cellbiolog till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM).
Har du erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och ett driv att utveckla framtidens blodverksamhet? I så fall kan det vara dig vi letar efter! Välkommen med din ansökan till oss på KITM och Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
att jobba med blodverksamhet i framkant på Europas främsta sjukhus
möjlighet att bidra till forskning, utveckling och ett intensivt förändringsarbete inom laboratoriemedicin
goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande arbete i en dynamisk och föränderlig sjukhusverksamhet i samarbete med kompetenta kollegor
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
KITM ansvarar för blodförsörjningen i Region Stockholm. Vår verksamhet omfattar bloddonation, blodkomponentframställning, patientverksamhet inom hemoterapi, samt specialanalyser och storskalig analysverksamhet med högteknologisk utrustning inom områdena transfusionsmedicin och klinisk immunologi.
Det huvudsakliga uppdraget är att ansvara för och utveckla ett eller flera analysområden. I ansvarsrollen ingår metodutveckling, validering, kvalitetssäkring och upphandling, samt omvärldsbevakning inom verksamhetens analys- och produktionsprocesser. Som tekniskt ansvarig tillhör du sektionen för Utveckling och IT. Du rapporterar till sektionschefen.
Din huvudsakliga placering kommer att vara på enheten Blodkomponenter i Huddinge, men då KITM är en utspridd verksamhet kommer ansvarsområdet omfatta flera av våra olika siter (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Blodcentralerna).
Som universitetssjukhus har vi även ett tydligt uppdrag inom forskning och utbildning - du förväntas därför aktivt delta i forskning, undervisning och handledning av studenter.
Vi söker dig som
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt samt driver processer vidare
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis transfusionsmedicin, cellbiologi, bioteknik, biokemi eller biomedicin
Doktorsexamen
Mycket goda kunskaper inom flödescytometri
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av laboratoriemedicinsk verksamhet
Erfarenheter/kunskaper inom transfusionsmedicin eller klinisk immunologi
Forskningserfarenhet inom relevant ämnesområde
Kunskaper inom IT- eller bioinformatik
Erfarenhet av offentlig upphandling
Erfarenhet av blodkomponentproduktion
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
