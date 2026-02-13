CE-förare till fjärr- och distribution - Extraarbete från Jordbro

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-02-13


Jobbannons: CE-chaufför - Extraarbete (Fjärr & Bulk)
Vi söker erfarna CE-chaufförer för extraarbete inom fjärr- och distributionskörningar, främst med utgångspunkt från Jordbro. Uppdragen varierar och kan periodvis innebära mycket körning. Vi kan i nuläget inte garantera heltid, men för rätt person kan det på sikt bli många timmar och potentiellt heltidsomfattning.
Om uppdragen
Arbetet består främst av att köra bil och släp med gods mellan olika terminaler och depåer, t.ex. mellan Jordbro och andra orter. Kunden har även uppdrag som kan inkludera:

Nattkörningar

Längre fjärrkörningar med övernattning i bilen

Bulktransporter (beroende på behov)

Du representerar både oss och kunden ute på vägarna, och vi söker därför personer som är punktliga, ansvarsfulla och vana vid att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och giltigt YKB

Några års dokumenterad erfarenhet av fjärrkörning

Vana av att hantera bil + släp

God kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla

Erfarenhet av natt- eller långkörningar är meriterande

God svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Extraarbete med chans till många timmar

Varierade körningar beroende på kundens behov

Möjlighet till längre uppdrag och återkommande fjärrkörningar

Bra lön

OB och traktamente vid kväll/natt/långkörningar

En seriös arbetsgivare som värdesätter rutinerade chaufförer

Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet samt kontaktuppgifter. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänster efter behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7230009-1842528".

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Dåntorpsvägen 52 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

Jobbnummer
9742833

