CE-förare till fjärr- och distribution - Extraarbete från Jordbro
Agil arbetskraft Sverige GF AB / Fordonsförarjobb / Haninge
Jobbannons: CE-chaufför - Extraarbete (Fjärr & Bulk)
Vi söker erfarna CE-chaufförer för extraarbete inom fjärr- och distributionskörningar, främst med utgångspunkt från Jordbro. Uppdragen varierar och kan periodvis innebära mycket körning. Vi kan i nuläget inte garantera heltid, men för rätt person kan det på sikt bli många timmar och potentiellt heltidsomfattning.
Om uppdragen
Arbetet består främst av att köra bil och släp med gods mellan olika terminaler och depåer, t.ex. mellan Jordbro och andra orter. Kunden har även uppdrag som kan inkludera:
Nattkörningar
Längre fjärrkörningar med övernattning i bilen
Bulktransporter (beroende på behov)
Du representerar både oss och kunden ute på vägarna, och vi söker därför personer som är punktliga, ansvarsfulla och vana vid att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
CE-behörighet och giltigt YKB
Några års dokumenterad erfarenhet av fjärrkörning
Vana av att hantera bil + släp
God kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla
Erfarenhet av natt- eller långkörningar är meriterande
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Extraarbete med chans till många timmar
Varierade körningar beroende på kundens behov
Möjlighet till längre uppdrag och återkommande fjärrkörningar
Bra lön
OB och traktamente vid kväll/natt/långkörningar
En seriös arbetsgivare som värdesätter rutinerade chaufförer
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet samt kontaktuppgifter. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänster efter behov. Så ansöker du
Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
559481-8485
136 50 JORDBRO
Agil Arbetskraft AB
