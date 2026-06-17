CE-chaufförer till Kyl o Frysexpressen Sundsvall
Kyl- och Frysexpressen Nord AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall
2026-06-17
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🌟 Vi har ett nytt uppdrag med start till hösten!!! 🌟
Vi söker 6 chaufförer till vår terminal i Sundsvall med stationeringsort MYRE!
Uppdraget innebär heltid, 40h i veckan.
🚛 Helt nya fordon! Uppdraget får sprillans nya, miljövänliga gasbilar. Det betyder inte bara en bättre körupplevelse för dig, utan också att du får vara med och bidra till en mer hållbar framtid!
🥶 Tempererade transporter 🥶
Uppdraget innefattar frysta transporter! Med andra ord är du en viktig del av kedjan som ser till att godset kommer fram i perfekt skick – alltid i rätt temperatur och alltid i tid.
🎁 Vad vi erbjuder dig:
✅ Friskvårdsbidrag – Vi bryr oss om din hälsa!
✅ Arbetskläder & skyddskläder – Så att du alltid har rätt utrustning.
✅ Digitala utbildningar – Perfekt när du är på resande fot.
✅ Avtal för glasögon – Vi hjälper dig att se klart på vägen.
✅ Betald fortbildning för YKB – Vi investerar i din utveckling!
📌 Vad du behöver för att bli en del av oss:
✔️ Truckkort
✔️ CE-körkort & YKB
✔️ Svenska och/eller engelska
Anställning sker löpande – vi ser fram emot att träffa dig! 🚀
Magnus Stark
Distriktschef
Direkt: 072 516 55 03 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: magnus.stark@kofnord.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kyl- och Frysexpressen Nord AB
(org.nr 556454-1737)
Lagbasvägen 10 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvallsterminalen Jobbnummer
9968661