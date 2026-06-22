CE-chaufförer till 365 BTS AB trygga uppdrag med bra villkor
365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-06-22
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 365 BTS AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Täby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om jobbet
365 BTS AB söker nu erfarna och ansvarsfulla CE-chaufförer för flera olika uppdrag – extra, deltid eller heltid. Hos oss får du köra moderna bilar, jobba i ett professionellt team och vara en viktig del av logistikkedjan hos välkända åkerier i Mälardalen.
Vi erbjuder dig:
Grundlig upplärning och moderna fordon
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och schyssta villkor
Varierande uppdrag – distribution, renhållning eller styckegods
Möjlighet till utveckling och fast tjänst över tid
Ett gäng erfarna kollegor som bryr sig om säkerhet, kvalitet och respekt
Om jobbet:
Du kör gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen är social och omväxlande – du möter både kunder och kollegor varje dag. Arbetet är dagtid måndag–fredag, men viss helgservice kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Distributions-, renhållnings- eller styckegodskörning
Lastning och lossning
God service till kunder
Hantering av handdator
Vem är du?
Du är trygg i yrkesrollen, tar ansvar och gillar ett högt tempo. Du är serviceinriktad, samarbetsvillig och värdesätter bra kundmöten.Kvalifikationer
C- eller CE-behörighet
YKB (yrkeskompetensbevis)
Digitalt förarkort
Truckkort A (ledstapel, plocktruck)
Meriterande:
Lokalkännedom i Stockholmsområdet
Start: Omgående enligt överenskommelse
Ansökan – enkelt och snabbt!
Låter det intressant? Ansök idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Om 365 BTS AB
Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med långsiktiga matchningar i hela Sverige. Hos oss får du trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334), http://www.365bts.se
Mejerivägen 6B (visa karta
)
176 71 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973281