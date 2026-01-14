CE-Chaufförer som nattlastare - Södra Stockholm

Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-01-14


Publiceringsdatum
2026-01-14

Om tjänsten
Du får arbeta natt med att lasta lastbilar, rangera på lastbils gården och säkerställa att fordon och gods är redo för distribution. Det är en viktig roll där punktlighet, noggrannhet och samarbete är centrala egenskaper. Jobbet utförs för en etablerad kund inom logistik branschen.
Plats : Tumba
Vem söker vi?

Trivs med nattarbete och har god arbetsdisciplin

Gillar varierande arbetsuppgifter inom logistik

Är ansvarstagande och samarbetsvillig

Har CE behörighet

Arbetstider:
20.00-05.00
Söndag kväll till Fredag morgon.Krav:

CE-körkort

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Truckkort A

Behärska svenska språket

Meriterande:

Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil

Adr Grund

Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides

Krankort-helst över 18 ton

Tillsättning:Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnagatan 16 (visa karta)
151 73  SÖDERTÄLJE

Kontakt
Elin Höglund
elin.hoglund.ext@jobandtalent.com

