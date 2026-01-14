CE-Chaufförer som nattlastare - Södra Stockholm
2026-01-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Botkyrka
, Huddinge
, Sundbyberg
, Stockholm
Om tjänsten
Du får arbeta natt med att lasta lastbilar, rangera på lastbils gården och säkerställa att fordon och gods är redo för distribution. Det är en viktig roll där punktlighet, noggrannhet och samarbete är centrala egenskaper. Jobbet utförs för en etablerad kund inom logistik branschen.
Plats : Tumba
Vem söker vi?
Trivs med nattarbete och har god arbetsdisciplin
Gillar varierande arbetsuppgifter inom logistik
Är ansvarstagande och samarbetsvillig
Har CE behörighet
Arbetstider:
20.00-05.00
Söndag kväll till Fredag morgon.Krav:
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A
Behärska svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil
Adr Grund
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
Krankort-helst över 18 ton
Tillsättning:Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande.
