CE-Chaufförer sökes till kund i Bålsta - Nattarbete som utlastare
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2026-03-25
Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Håbo
Nu söker vi lastbilschaufförer med CE behörighet till vår kund i Bålsta. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och trivs bra på vägarna? Då har du hamnat rätt.
Om jobbet:
Tjänsten är en heltidstjänst med arbete nattid. Du kommer att arbeta tiderna 22:36-06:00 och ha möjlighet att arbeta både veckodagar och helg.
Du kommer att arbeta som utlastare med arbetsuppgifter som att lasta och lossa bilar samt backa till lastbilar med släp till lastkajen. Du kommer även att arbeta med distribution och leverera gods till butiker och återförsäljare med lastbil och släp.
Du kommer att ha chansen att utvecklas och arbeta för ett företag som är ett utav de största i sin bransch.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Backning av lastbil med släp
Ansvara för godset i bilen
Hantera kyl och frys varor
Lastning och lossning av gods med truck
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana av lastbil med släp. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik och transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Positiv och prestigelös
CE-Körkort samt YKB
Truckkort
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Tjänsterna tillsätts omgående.
Lön enligt kollektivavtal. Mycket god grundlön samt hög OB ersättning.Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
Bålsta
746 32 BÅLSTA
För detta jobb krävs körkort.
