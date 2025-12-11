CE-Chaufförer sökes - Leveranser av byggmaterial i Stockholm
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi CE-chaufförer i Stockholm! Vi söker dig som antingen har tidigare erfarenhet eller står i början av din karriär. Är du noggrann, självständig och trivs med att leverera material som gör skillnad ute på byggarbetsplatserna? Då kan detta vara rätt jobb för dig.
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med att leverera byggmaterial till olika byggprojekt runt om i Stockholmsområdet. En del av arbetet sker även på vår terminal där allt material lagerhålls. Där kommer du att lossa, lasta och hantera gods med truck och andra terminalfordon. Tidigare erfarenhet av att köra tyngre lastbilar och truck är meriterande.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Framföra lastbil med trailer/släp (CE) på ett säkert och professionellt sätt
Lasta och lossa byggmaterial med hjälp av kran, truck eller annan utrustning
Terminalarbete: hantera och sortera material, köra truck samt se till att lasten är korrekt förberedd
Leverera material till byggarbetsplatser enligt planerade körningar
Arbeta enligt gällande säkerhetsrutiner både på väg, terminal och arbetsplats
Ha kontakt med kunder, terminalpersonal och platsansvariga
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana av CE-fordon och trivs med variation mellan körning och terminalarbete. Du har ett positivt kundbemötande, är ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Erfarenhet av truckkörning eller arbete i terminal- eller lagerverksamhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Ansvarstagande och prestigelös
CE-körkort och giltigt YKB
Truckkort
Kunna tala och skriva svenska
Meriterande: Truckkort, ADR, krankort, erfarenhet från byggmaterialdistribution
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom byggdistribution, terminalarbete och vana av att framföra tunga ekipage är meriterande.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
Liljeholmsvägen 18 (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9638756