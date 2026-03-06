CE-chaufförer med erfarenhet av bil och släp - Mjölby
2026-03-06
Har du erfarenhet av att köra bil och släp och är redo för nya utmaningar? Då kan detta vara jobbet för dig.
StudentConsulting söker nu erfarna CE-chaufförer till en kund i Mjölby. Uppdraget innebär distribution och långväga körningar. Du kommer att transportera gods från Mjölby till olika destinationer, och körningar till flera län kan förekomma eftersom kunden har verksamhet över hela landet. Övernattningar kommer att förekomma. Arbetspassen är förlagda till både dag-kväll och natt. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning av livsmedel (kylt och fryst)
Truckkörning
Ge god service till kunder
Hantering av handdator
Körning av lastbil med släp
Kunden är en växande aktör inom åkeribranschen och söker nu erfarna förare för att stärka sin verksamhet. Tjänsten är på heltid med start i juni och pågår till september, med möjlighet till förlängning för rätt person
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och har ett starkt servicefokus. Du arbetar självständigt men trivs även med samarbete och klarar av ett högt arbetstempo. Flexibilitet och ansvarskänsla är viktiga egenskaper.Kvalifikationer
Giltigt CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Färdskrivarkort
Truckkort
Minst 6 månaders erfarenhet av körning med släp
Erfarenhet av lastning och lossning
Kunskaper i svenska är meriterande men inget krav. Engelsktalande kandidater är också välkomna att söka.
Övrig information
Placeringsort: Mjölby
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
