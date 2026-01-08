CE-chaufförer för långsiktigt uppdrag hos Volvo Logistics
Manpower AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-08
Volvo Logistics i Göteborg söker erfarna CE-chaufförer för säkra och effektiva transporter. Kör moderna fordon, bidra till hållbara lösningar och bli en del av ett världsledande varumärke. Vi erbjuder trygga villkor och utvecklingsmöjligheter. Ansök idag och ta nästa steg i din karriär som CE-chaufför hos Volvo Logistics!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo Logistics. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Volvo Logistics. Det här är ett konsultuppdrag där du får en visstidsanställning på 6 månader med mycket goda chanser till förlängning. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver du vara tillgänglig på heltid och vara öppen för att arbeta dag, kväll och natt.
Start på uppdrag sker löpande.
Jobbet som lastbilschaufför på Volvo Logistics
Volvo Logistics arbetar som ett vanligt åkeri men med stort fokus på utveckling och förbättringsarbeten. Det betyder att du levererar gods till Volvos olika kunder och samtidigt arbetar med framtidens lastbilar. Du behöver inte lasta eller lossa men ansvarar för lastsäkringen.
För att trivas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga. Man arbetar tätt ihop i ett team där kommunikation sker både på engelska och svenska. Du behöver vara intresserad och nyfiken på ny teknik och kunna utvärdera denna. Vidare ser vi att du är självgående i din yrkesroll, noggrann, organiserad och tar ett stort ansvar.
Du behöver vara öppen för att arbeta dag, kväll och natt då Volvo Logistics har verksamhet dygnet runt. Man får alltid en introduktionsutbildning så att du känner dig säker i arbetsuppgifterna när du börjar arbeta. Fortutbildning förekommer under uppdraget och kommer att vara en del av arbetet.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har CE-körkort
* Giltigt YKB och förarkort
* Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Tillsättning: Löpande
Arbetstider: Dag, kväll och natt
Sök tjänsten idag!
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt personer. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Strömhäll via epost hanna.stromhall@manpower.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll. Ersättning
