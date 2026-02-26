CE-chaufförer för extrajobb i norra Stockholm!
Om rollen
Vi söker dig som är en trygg CE-chaufför och som vill arbeta 2-3 dagar i veckan med distributions körningar. Körningarna utgår från norra Stockholm och omfattar såväl lokala turer som längre körningar till andra orter. Du kör bil och släp, ansvarar för lastning och lossning samt levererar med hög service och precision.
I rollen som CE-chaufför ansvarar du för:
Körning av bil och släp
Lastning och lossning
Leverans med hög service
Arbetstider: dagtid/kväll/natt Omfattning: Extra/vid behov Tillträde: Omgående Anställningsform: Som timanställd hos oss behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, till exempel studier eller ett annat arbete. Detta ska kunna styrkas med studieintyg eller anställningsavtal.
Våra kompetenskrav
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent
CE-körkort
YKB
Digitalt förarkort
ADR Grund (ej ADR 1,3)
Dokumenterad erfarenhet som CE-chaufför
Har tillgång till egen bil för att enklare ta dig till och från terminalen
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
