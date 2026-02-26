CE-chaufförer för extrajobb i norra Stockholm!

Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-26


Om rollen
Vi söker dig som är en trygg CE-chaufför och som vill arbeta 2-3 dagar i veckan med distributions körningar. Körningarna utgår från norra Stockholm och omfattar såväl lokala turer som längre körningar till andra orter. Du kör bil och släp, ansvarar för lastning och lossning samt levererar med hög service och precision.
I rollen som CE-chaufför ansvarar du för:

Körning av bil och släp

Lastning och lossning

Leverans med hög service

Arbetstider: dagtid/kväll/natt Omfattning: Extra/vid behov Tillträde: Omgående Anställningsform: Som timanställd hos oss behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, till exempel studier eller ett annat arbete. Detta ska kunna styrkas med studieintyg eller anställningsavtal.
Våra kompetenskrav
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent

CE-körkort

YKB

Digitalt förarkort

ADR Grund (ej ADR 1,3)

Dokumenterad erfarenhet som CE-chaufför

Har tillgång till egen bil för att enklare ta dig till och från terminalen

Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7296665-1862140".

Arbetsgivare
Jobwise AB (org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Lunda industriområde (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Jobbnummer
9764418

