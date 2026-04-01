CE-chaufförer för bemanning inom transport och logistik
MP Åkeritjänster växer och söker nu fler chaufförer till våra uppdrag inom transport och logistik i Örebro. Vill du vara en del av ett företag i stark utveckling finns nu möjligheter för både heltid, deltid, sommarvikariat och extrajobb.
Rekrytering sker löpande. Vänta inte med din ansökan!
Till Örebro söker vi nu fler chaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik.
Hos oss finns en bredd av körningar där du kan arbeta med styckegods, lotsning, distribution och livsmedelstransporter. Det innebär att vi kan erbjuda olika typer av uppdrag som passar både dig som vill köra längre sträckor och dig som föredrar mer lokala körningar.
Arbetet innebär kundkontakt och du är en viktig del av vår service i varje uppdrag.
Vi söker flertal chaufförer för heltid, deltid, sommarvikariat samt extrajobb.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE-körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods. Du behärskar svenska i tal och skrift eftersom kommunikationen med kollegor och kunder är mycket viktig.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge och är en bemanningskoncern inom transport och logistik. Vi finns idag i Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands, Örebro, Jönköping samt Skåne län och fortsätter att växa.
Vi har ambitiösa planer framåt och ska vara branschens ledande kompetensföretag och bli rikstäckande. Idag är vi cirka 140 medarbetare och många har varit en del av oss under lång tid. MP startade 2007 och är en auktoriserad bemanningskoncern vilket skapar trygghet för både medarbetare och kunder.Övrig information
Heltid, deltid, sommarvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning efter provanställning (6 mån).
Lön enligt kollektivavtal.
Referenser önskas.
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning eller efter pension.Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor gällande tjänsten, hör av dig till platschef Michael Nordin
019-5001842 michael.nordin@akeritjanster.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/platskontor/orebro
Transportgatan 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
Örebro
Platschef
