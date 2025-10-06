CE-chaufför till varierande uppdrag hos Kalles Bud
2025-10-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Kiruna
, Stockholm
Kalles Bud är mer än bara flytt.
Kalles Bud bildades 1974 och är idag ett välrenommerat logistikföretag med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap inom våra affärsområden. Vi är ett fullfjädrat serviceföretag med stor erfarenhet och kunskap som utför in- och utrikestransporter, fjärrtransporter, distribution, spedition, magasinering, 3PL (tredjepartslogistik) och montage till företag och privatpersoner. Vi är experter på att transportera oemballerat, svårhanterligt gods samt farligt/ADR-gods.
Du har säkert sett våra bilar eller träffat någon av våra chaufförer. Idag är vi cirka 100 anställda och har ett 50-tal fordon. Vår personliga service och förmåga att alltid sätta kundens behov i centrum har lett till nöjda kunder, nya uppdrag och företagets positiva utveckling.
Kalles Buds huvudsäte är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Vi är även anslutna till Fair Transports hållbarhetscertifiering och auktoriserat flyttföretag genom SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund).
Vi utför våra uppdrag med en modern fordonsflotta som ständigt uppdateras för att möta branschens och kunders miljökrav.
Vi har terminaler och magasinering i Luleå, Umeå och Kiruna. Huvudkontoret är beläget i Luleå.
Om uppdraget
Hos oss på Kalles Bud får du en vardag fylld av variation där du kör allt från ADR-transporter till flyttuppdrag och distribution av gods till både företag och privatpersoner. Arbetet innebär både lokala körningar och längre uppdrag. Övernattningar kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull och serviceinriktad. Du möter våra kunder varje dag och blir vårt ansikte utåt, därför är ett trevligt bemötande och en positiv inställning viktigt. Har du erfarenhet från liknande arbete och ADR-behörighet är det meriterande, men det viktigaste är att du har viljan och engagemanget att göra ett bra jobb.
Hos oss får du ett stabilt arbete i en väletablerad verksamhet där vi värdesätter gemenskap, samarbete och kvalitet. Vi erbjuder en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Vi söker dig som:
sätter service i första hand och kommunicerar tydligt
har ett stort engagemang och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
har lätt för att samarbeta men också trivs med att arbeta självständigt
Körkort klass CE är ett krav.
Yrkeskompetensbevis
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Erfarenhet av CE - 3 år
Meriterande
Truck och hjullastarkort.
ADR styckegods och tank.
Varaktighet
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Stationeringsort
Luleå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalles Bud & Transport i Norr AB
(org.nr 556345-0179), https://www.kallesbud.se/om-oss/
Murbruksvägen 11 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Jobbnummer
9542097