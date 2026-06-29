CE-Chaufför till etablerat företag i Björketorp
Shark Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Varberg Visa alla fordonsförarjobb i Varberg
2026-06-29
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Är du en trygg och självgående lastbilschaufför som gillar variation, kundkontakt och att få vara klar med jobbet när dagen är slut? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag.
Vi söker en CE-chaufför till vår kund som hanterar kemikalie-produkter, som behöver förstärkning på sina last mile-leveranser med start omgående. Det här är ett hyrrekryteringsuppdrag, du börjar som konsult med målet att gå över i fast anställning hos kunden.
Om uppdraget
Du kör last mile-leveranser till slutmottagare i regionen. Det är ett rörligt jobb där du arbetar självständigt, planerar din dag och tar ansvar för att leveranserna kommer fram i tid och i gott skick. Lossning sker ofta med bakgavellyft och truck, så vana vid det är en viktig del av rollen.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Köra last mile-leveranser
Lastning och lossning, bland annat med bakgavellyft
Hantering av gods med truck vid lager och leveranspunkter
Daglig fordonskontroll och ansvar för att köra trafiksäkert och enligt regelverk
God kontakt med mottagare och kollegor på lager
Vi söker dig som har
CE-behörighet och giltigt förarkort
YKB (yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Förmåga att kommunicera obehindrat med kunder, lager och kollegor i tal och skrift i det dagliga arbetet
Du är ordningsam, punktlig och tar eget ansvar. Du trivs med fysiskt arbete och har ett serviceinriktat bemötande mot kundens mottagare.
Meriterande
ADR – på väg
Truckkort A + B
Vana vid bakgavellyft
Praktiskt
Ett hyrrekryteringsupplägg, konsult först, med sikte på fast anställning hos kunden
Start omgående
Heltid med ett fast, rullande schema och ledig onsdagar
Måndag 06:00–18:45 Tisdag 06:00–15:45 Onsdag ledig Torsdag 06:00–15:45 Fredag 06:00–16:45Så ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt, vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989088-2076738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Varberg Fortress (visa karta
)
432 44 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9984286