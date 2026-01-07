CE-chaufför till Ahréns Åkeri AB i Göteborg

Ahréns Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-07


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahréns Åkeri AB i Göteborg, Malmö, Örebro, Strängnäs, Södertälje eller i hela Sverige

CE-chaufförer sökes till fjärrtrafik - Ahréns Åkeri AB
Ahréns Åkeri AB är en etablerad logistikleverantör med huvudkontor i Södertälje. Vi erbjuder hela transportkedjan - från lagring till transporter - och körningar både lokalt och i Europa.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Vi söker nu två CE-chaufförer för fjärrtrafik med utgångspunkt från Göteborg. Arbetet består främst av körning med 25,25-ekipage (bil & släp, dolly och trailer) dagtid, med enstaka lastning och lossning.
Vi erbjuder
Trygg anställning hos ett företag med kollektivavtal
Moderna fordon och bra arbetsmiljö
En heltidstjänst och en deltidstjänst

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Erfarenhet av bil & släp

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till ansokan@ahrensakeri.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: ansokan@ahrensakeri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahréns Åkeri AB (org.nr 556556-2823)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahréns Åkeri AB

Jobbnummer
9670517

Prenumerera på jobb från Ahréns Åkeri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahréns Åkeri AB: