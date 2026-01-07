CE-chaufför till Ahréns Åkeri AB i Göteborg
2026-01-07
CE-chaufförer sökes till fjärrtrafik - Ahréns Åkeri AB
Ahréns Åkeri AB är en etablerad logistikleverantör med huvudkontor i Södertälje. Vi erbjuder hela transportkedjan - från lagring till transporter - och körningar både lokalt och i Europa.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vi söker nu två CE-chaufförer för fjärrtrafik med utgångspunkt från Göteborg. Arbetet består främst av körning med 25,25-ekipage (bil & släp, dolly och trailer) dagtid, med enstaka lastning och lossning.
Vi erbjuder
Trygg anställning hos ett företag med kollektivavtal
Moderna fordon och bra arbetsmiljö
En heltidstjänst och en deltidstjänstKvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Erfarenhet av bil & släpSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till ansokan@ahrensakeri.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
