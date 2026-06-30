CE-chaufför sökes till växande transportföretag i höglandet!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Är du en erfaren CE-chaufför som trivs med frihet under ansvar och vill bli en del av ett företag med familjär känsla och stark gemenskap? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en CE-chaufför till en etablerad transportverksamhet på Höglandet. Företaget befinner sig i en expansiv fas med flera nya uppdrag och behöver därför förstärka teamet med ytterligare en engagerad, ansvarstagande och självgående chaufför.
I rollen kommer du att köra både bil och släp samt trailer, beroende på uppdrag och verksamhetens behov. Vi söker dig som är van att hantera större ekipage, har god förståelse för transportflöden och som tar stort ansvar för både fordon, gods och kundrelationer. Du kommer att ligga ute några dagar i veckan (fjärrkörningar).Profil
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och giltigt YKB
Har några års erfarenhet av att köra ekipage med släp
Är trygg i lastning och lossning av gods
Har god förståelse för transportbranschen och trafiksäkerhet
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att planera ditt eget arbete under frihet och ansvar
Meriterande:
ADR-utbildning
Truckkort
Erfarenhet av distribution, partigods eller fjärrtransporterOm företaget
Vi erbjuder dig en långsiktig tjänst i ett stabilt och växande företag där kvalitet, yrkesstolthet och medarbetarnas utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med erfarna kollegor och bidra till att leverera produkter av högsta kvalitet.
Du erbjuds konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsplats med korta beslutsvägar. Företaget präglas av en familjär kultur där gemenskap, respekt och samarbete är en naturlig del av vardagen. Här hjälps man åt, delar med sig av sin kunskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där noggrannhet, ansvarstagande och kvalitetstänk värdesätts högt. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med verksamheten.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR erbjuder:
Denna rekryteringsprocess hanteras av NNBR. Anställningen kan antingen ske direkt hos vår kund eller inledas med en provanställning via NNBR, med ambitionen att därefter övergå i anställning hos kundföretaget.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi går igenom ansökningar kontinuerligt och kontaktar kandidater som motsvarar tjänstens kvalifikationer och kravprofil.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34.
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9985135